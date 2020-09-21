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В Беларуси планируют в полтора раза увеличить строительство льготного жилья
21.09.2020 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. Доля жилья, построенного с государственной поддержкой в стране, вырастет в 2025 году с 26% до 33%, об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
Александр Лукашенко посетил ОАО "МАПИД" вместе с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовочем. Тогда глава ведомства заявил, что государственные предприятия готовы наращивать объем строительства жилье ежегодно на 100 тысяч квадратных метров. В интервью госТВ он, уточнил, что вместе с этим будут наращивать темпы и строительства квартир с государственной поддержкой.
"В целом мы планируем выйти практически на 1,5 миллиона квадратных метров к 2025 году, причем удельный вес строительства вырастет с 26% до 33% в общем удельном весе", – посчитал Пархамович.
© Sputnik / Александр Кряжев
Министр отметил, что при этом в Минске будут строить не более 600 тысяч квадратных метров в год, постепенно застройку планируют перенести в города-спутники. Наиболее активно намерены развивать Смолевичи. Также Пархамович сообщил о намерении увеличить объем жилья с электроотплением.
"Если в 2018 году было построено чуть более пяти тысяч метров квадратных жилья с использованием электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения, то в текущем году мы строим в 12,5 раза больше. Это более 100 тысяч квадратных метров жилья", – уточнил он.
В следующую пятилетку министерство планирует 30 процентов всех строящихся в республике домов перевести на электроэнергию. Напомним, в ноябре должен состояться
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К концу 2020-го запланировано ввести в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров, четверть из которых - жилье с государственной поддержкой.
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