Экономисты о курсе белорусского рубля: прогнозы неутешительные

Источник материала: Sputnik Беларусь

С середины августа белорусский рубль из-за внутриполитических потрясений начал заметно терять свои позиции. К примеру, в день президентских выборов 9 августа официальный курс доллара составлял 2,4482 рубля, на пике мирных протестов - 2,6631 рубля, а спустя ровно месяц он уже находился на отметке в 2,6356 рубля - американская валюта за такой короткий срок прибавила почти больше 18 копеек.

Уже больше недели белорусский рубль укрепляется по отношению к основным валютам корзины. Однако означает ли это, что такая тенденция станет устойчивой и будет сохранятся продолжительное время?

Корреспондент Sputnik поговорила с известными белорусскими экономическими экспертами Ярославом Романчуком и Ириной Новиковой и выяснила у них, что будет с белорусской валютой в ближайшее время.

Курс доллара - ближе к трем рублям

По словам Ярослава Романчука, уменьшение золотовалютных резервов говорит о том, что Нацбанк Беларуси беспокоится, пытается сбить валютный ажиотаж, каким-то образом исправить кризис доверия к банковской системе и к белорусскому рублю.

"Этот кризис вызван кризисом доверия к власти в целом. Отсюда отток депозитов из банков, отсюда резкое повышение стоимости кредитов на межбанке. Это говорит о том, что у банков остро не хватает ликвидности, а ликвидности не хватает, потому что экономика находится в рецессии, инвестиции практически заморожены. Ситуация сейчас крайне опасная и непредсказуемая", - считает экономист.

Несмотря на то, что прогнозы - дело неблагодарное, Романчук предполагает, что давление на курс рубля будет продолжаться в условиях падения экспорта более чем 20%, а также более чем двукратного снижения притока денег по переводам из-за рубежа от тех людей, которые работают там.

"Эти факторы гарантируют нам девальвацию белорусского рубля, ее глубина будет зависеть от того, насколько жестко Нацбанк будет управлять денежной массой. В августе регулятор предпринял меры, чтобы не допустить сползания курса к трем рублям за доллар, но поскольку это сразу отражается на здоровье предприятий, я думаю, курс все же будет ближе к трем рублям уже к концу года. Нет никаких оснований, что другие сценарии могут быть реализованы", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что за семь месяцев наблюдался рост номинальных доходов больше чем на 14%, реальных - на 8% при снижении производительности труда. "Это абсолютно добивает макроэкономическую стабильность и делает очень высокими девальвационные ожидания. А ожидания - это психология. Девальвация будет, а какой будет курс? Я в декабре 2019 года предсказал курс 3 рубля 16 копеек. Вот, такие оценки", - констатировал Романчук.

Он не считает, что нынешнее укрепление курса белорусского рубля станет долгосрочным.

"Укрепление рубля в 3 копейки, 10 копеек - это вообще ни о чем, потому что мы видим, каким был курс в начале года и на пике. Я не вижу ни одного основания полагать, что рубль будет укрепляться, и что доллар будет даже по 2,5 рубля", - поделился собеседник.

Экономист призывает белорусов не опираться только на заявления властей, а анализировать ситуацию в целом. "Люди верят, ошибаются, теряют деньги и только потом начинают думать", - заключил Романчук.

Что вообще происходит?

Экономист Ирина Новикова убеждена: чтобы иметь возможность анализировать ситуацию, нужно понимать, как она складывается и что происходит. "Валютный курс обычно зависит от того, как работает экономика. Важную роль в росте валового продукта играют экспортно-импортные операции. Если реализуются наши товары и услуги, растет экспорт, складывается положительное сальдо по счету текущих операций в платежном балансе. То есть, если мы покупаем меньше, чем продаем, у нас появляется иностранная валюта. Но в платежном балансе существует наряду со счетом текущих операций счет движения капитала. Если мы продаем свои активы, например, проводим приватизацию, и предприятие покупает иностранец, соответственно, деньги поступают на счет движения капитала. В результате, если складывается положительное сальдо по текущим торговым операциям, то по капитальному счету оно даже может быть отрицательным. Эти два счета и составляют платежный баланс и, таким образом, сальдо одного может быть и отрицательным, если у другого счета сальдо положительное - они уравновешивают друг друга", - объяснила она.

Соответственно, чем лучше работает экономика, чем больше экспортируется товаров, тем больше валюты может прийти в страну. "Эту валюту потом покупают на валютно-фондовой бирже резиденты нашей страны для осуществления зарубежных сделок. И в зависимости от того, сколько заявок они подали и сколько валюты необходимо, складывается валютный курс. Бывают ситуации, когда не хватает валюты, когда не работает или плохо работает экономика. Тогда Нацбанк бросает на помощь золотовалютные резервы, чтобы обеспечить все заявки, которые подали резиденты для осуществления экспортно-импортных операций. Когда это происходит, каждый может сделать вывод, что подпитывается валютный курс золотовалютными резервами. Другого пути нет", - подчеркнула эксперт.

По словам Новиковой, чтобы понимать, что сейчас происходит в экономике, нужно смотреть, как идут экспортно-импортные операции. "Я так понимаю, не особо активно идут, и думаю, что мы слегка залезаем в золотовалютные резервы. Поэтому курс рубля сейчас и поддерживается", - рассказала собеседница.

Куда вложить сбережения

Экономист считает, что в любом случае в ближайшее время ситуация будет непростая. "Никто не предскажет, что точно будет происходить с рублем через месяц. Сразу хочу сказать, что нельзя хранить сбережения в одних активах. Если вы думаете, что вы купите доллары и тем самым выиграете, нужно учитывать, что в США ситуация тоже непростая, и доллар уже не обладает той покупательной способностью, которой он обладал даже лет пять назад. Нужно обязательно диверсифицировать активы", - подчеркнула она.

Перевести сбережения можно в доллары, евро и даже китайский юань. "Это могут быть ценные бумаги, если есть возможность их купить. Если есть более крупные сбережения, можно вложить их в недвижимость, хотя это самый малоликвидный актив из всех активов", - пояснила экономист.

Вкладывать активы в бытовую технику и автомобили эксперт не рекомендует. "Как только машина вышла за пределы завода и ее купили, она сразу же теряет автоматически 30% стоимости. Поэтому подобные активы не являются ликвидными. В целом, можно "пролететь" с каким-то активом, но другие помогут вашим сбережениям устоять. Совет банальный, но действенный", - резюмировала Ирина Новикова.

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