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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

21.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.5% и составил 1385 $/м2. Недельное снижение на полпроцента наблюдается впервые с конца весны. Текущее значение индекса является самым низким за последние 46 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также снизилась (-0.4%) и составляет на данный момент 1320 $/м2

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 4 недель подряд. Примечательно, что на минувшей неделе локомотивом общего снижения индекса были дешевые квартиры. Разница в цене между объявлениями, где цены снизили, и где оставили неизменными, составила почти 100 $/м2.

Со всё более низкими ценами выходят на рынок и новые объекты. По итогам минувшей недели средняя цена таких квартир составила 1351 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

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Объём предложения продолжает увеличиваться, причем скорость пополнения базы новыми объектами растёт. Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю выросло на 5.2%.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1-комнатных квартир. Среди районов города предложение наиболее существенно увеличилось в Первомайском и Московском. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

Негативная ценовая динамика на этот раз прослеживалась у всех типов квартир. Максимальные темпы зафиксированы у квартир с четырьмя комнатами (-1.0%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

Вторую неделю подряд рост цен фиксируется только в Заводском и Московском районах.  Для Партизанского района неделя прошла без изменений, в остальных районах цены снизились на 0.3-0.9%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

В микрорайонах города чаще всего прослеживалось снижение цен. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 818 $/м2 (без изменений), Витебск — 635 $/м2 (-0.3%), Гомель — 624 $/м2 (-0.3%), Гродно — 720 $/м2 (без изменений), Могилев — 655 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 602 $/м2 (-0.8%), Солигорск — 865 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 757 $/м2 (+0.7%), Жодино — 723 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 570 $/м2 (+0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 14 по 21 сентября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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