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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года
21.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также снизилась (-0.4%) и составляет на данный момент 1320 $/м2.
Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 4 недель подряд. Примечательно, что на минувшей неделе локомотивом общего снижения индекса были дешевые квартиры. Разница в цене между объявлениями, где цены снизили, и где оставили неизменными, составила почти 100 $/м2.
Со всё более низкими ценами выходят на рынок и новые объекты. По итогам минувшей недели средняя цена таких квартир составила 1351 $/м2.
Объём предложения продолжает увеличиваться, причем скорость пополнения базы новыми объектами растёт. Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю выросло на 5.2%.
Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1-комнатных квартир. Среди районов города предложение наиболее существенно увеличилось в Первомайском и Московском.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 602 $/м2 (-0.8%), Солигорск — 865 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 757 $/м2 (+0.7%), Жодино — 723 $/м2 (+0.3%), Слуцк — 570 $/м2 (+0.1%).
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За неделю, с 14 по 21 сентября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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