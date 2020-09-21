Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 сентября 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.5% и составил 1385 $/м2. Недельное снижение на полпроцента наблюдается впервые с конца весны. Текущее значение индекса является самым низким за последние 46 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также снизилась (-0.4%) и составляет на данный момент 1320 $/м2.