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Белорусский дипломат возглавил Департамент торговой политики ЕЭК

21.09.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Директором Департамента торговой политики ЕЭК назначен Игорь Назарук, сообщила в понедельник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

На этом посту он сменил Антона Кудасова, который руководил департаментом с 2016 года, после того как ушел с должности заместителя Министра экономики Беларуси.

Назарук окончил Белорусский политехнический институт по специальности "Автоматизация и комплексная механизация машиностроения". После этого 11 лет проработал в таможенных органах, затем в 2005 году пришел трудиться в министерство иностранных дел.

Руководил торгово-экономической службой Посольства Беларуси в Латвии, а с 2011 года по 2015 возглавлял Департамент внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Впоследствии стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Армения.

Отметим, что Беларусь активно использует площадку Евразийской экономической комиссии и общий рынок ЕАЭС для торговли. Так общий объем белорусского экспорта в страны Евразийского экономического союза достиг 6,5 миллиарда долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новая должность не вызовет сложностей у посла Беларуси в Армении Игоря Назарука, так как он долгое время занимался внешнеэкономической деятельностью при МИД.
 
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