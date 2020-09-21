Доллар растет? Какие курсы валют установили банки после выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Утром в понедельник в столичных банках можно купить доллар по курсу 2,577 рубля, евро - от 3,055 рубля, а российский рубль - по 3,407 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

Первые торги на текущей неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с ослабления рубля к доллару и евро при том, что всю прошлую неделю белорусская валюта постепенно укреплялась. В то же время, белорусский рубль в понедельник продолжил наверстывать позиции по отношению к российскому рублю.

Нужно понимать, что точно предсказать, каким будет курс валют до окончания торгов, сложно. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Доллар по самому лучшему курсу в 2,577 рубля предлагает "Паритетбанк". В "Технобанке" американскую валюту продают по 2,578 рубля, в "БСБ-Банке", "РРБ-Банке", "ТК Банке" и СтатусБанке" - по 2,58 рубля. В остальных обменниках курс доллара колеблется от 2,581 до 2,61 рубля.

Выгоднее всего купить евро по 3,055 рубля можно в отделениях "БСБ-Банка" и "Технобанка". В "Паритетбанке" установлен курс в 3,056 рубля, в "РРБ-Банке" - в 3,057 рубля. Другие банки реализуют европейскую валюту по курсу от 3,06 до 3,1 рубля.

Российский рубль лучше всего покупать в "БСБ-Банке" по 3,407 белорусского рубля за сотню. В "Абсолютбанке" установлен курс в 3,408 белорусского рубля, в "Технобанке" - 3,41 белорусского рубля. Приобрести российскую валюту в столице также можно по курсу от 3,42 до 3,5 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курсы валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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