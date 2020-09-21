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Свежие курсы валют: доллар и евро подорожали на торгах в понедельник

21.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Доллар и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, сообщает Sputnik.

Больше недели рубль постепенно укреплялся к основным валютам корзины после затяжного падения. При этом на торгах после выходных белорусская валюта сдала свои позиции по отношению к доллару и евро и незначительно выросла по отношению к российскому рублю.

По итогам торгов 21 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют

© Sputnik / Александр Натрускин
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1 доллар - 2,5833 рубля,

1 евро - 3,0555 рубля,

100 российских рублей - 3,3978 белорусского рубля.

По сравнению с пятницей курс доллара в Беларуси увеличился на 0,69% или 0,0176 рубля, евро прибавил 0,46% или 0,0141 рубля. Российский рубль подешевел на 0,66% или 0,0227 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусская валюта по итогам первых торгов на текущей неделе смогла незначительно усилить свои позиции только по отношению к российскому рублю.
 
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