|
Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили ЕС установить безвизовый режим для белорусов
21.09.2020 14:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главы Польши, Литвы и Румынии предлагают Европейскому союзу ввести безвизовый режим для белорусов, а также принять программу помощи народу страны. Об этом сообщается в их совместном заявлении,
Президенты Польши, Литвы и Румынии выразили в документе поддержку народу Беларуси и его решениям, принятым законным образом, а также заявили о своем желании помочь белорусам в создании демократических институтов и свободного гражданского общества, построении рыночной экономики и установлении верховенства права.
По мнению лидеров трех стран, Европейский союз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с нашей страной, «когда для этого будут необходимые условия».
Помимо этого пакет помощи должен включать расширение торговли Беларуси с ЕС и содействие в переговорах о вступлении нашей страны в ВТО, диверсификацию энергетического сектора Беларуси для энергетической безопасности государства, а также получение доступа нашей страны к финансовым ресурсам, а также рост присутствия международных финансовых институтов и их активности в реформировании экономики и увеличении инвестиций.
Ранее о проекте экономического сотрудничества, а также введении безвизового режима с Беларусью говорили представители Вышеградской группы — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Тогда по итогам встречи в Люблине глав правительств четырех стран польский премьер-министр Матеуш Моравецкий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы Польши, Литвы и Румынии предлагают Европейскому союзу ввести безвизовый режим для белорусов, а также принять программу помощи народу нашей страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)