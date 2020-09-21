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Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили ЕС установить безвизовый режим для белорусов

21.09.2020 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главы Польши, Литвы и Румынии предлагают Европейскому союзу ввести безвизовый режим для белорусов, а также принять программу помощи народу страны. Об этом сообщается в их совместном заявлении, опубликованном на сайте польского президента.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Президенты Польши, Литвы и Румынии выразили в документе поддержку народу Беларуси и его решениям, принятым законным образом, а также заявили о своем желании помочь белорусам в создании демократических институтов и свободного гражданского общества, построении рыночной экономики и установлении верховенства права.

По мнению лидеров трех стран, Европейский союз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с нашей страной, «когда для этого будут необходимые условия».

Помимо этого пакет помощи должен включать расширение торговли Беларуси с ЕС и содействие в переговорах о вступлении нашей страны в ВТО, диверсификацию энергетического сектора Беларуси для энергетической безопасности государства, а также получение доступа нашей страны к финансовым ресурсам, а также рост присутствия международных финансовых институтов и их активности в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

Ранее о проекте экономического сотрудничества, а также введении безвизового режима с Беларусью говорили представители Вышеградской группы — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Тогда по итогам встречи в Люблине глав правительств четырех стран польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что пакет поддержки белорусского народа будет представлен на предстоящем внеочередном саммите ЕС.

 
 
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Главы Польши, Литвы и Румынии предлагают Европейскому союзу ввести безвизовый режим для белорусов, а также принять программу помощи народу нашей страны.
 
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