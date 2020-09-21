«Несмотря на договоренности, собственник демонтировал шкафы-купе и вывез бытовую технику». Ситуацию спасли риэлтеры

Как отмечают представители «Экспресс-Недвижимость Инвест», каждая прошедшая сделка – это отдельная история, связанная не только с сугубо рабочими моментами, но и с простым человеческим сопереживанием, стремлением помочь каждому из участников.

История первая. «Все тайное становится явным»

- К нам обратился покупатель Владимир, который самостоятельно нашел трехкомнатную квартиру в Минске. Данный объект рекламировал сам собственник. Наш клиент порекомендовал продавцу обратиться в наше агентство недвижимости для сопровождения сделки, однако продавец категорически отказывался и говорил, что при приобретении квартиры, документы прошли необходимую проверку. Утверждал, что в услугах агентства нет необходимости. Владимира это не убедило, и он пришел к нам за квалифицированной помощью в оформлении и проверке документов для приобретения заинтересовавшей его квартиры.

В ходе работы с объектом мы обнаружили, что данная квартира была приобретена в браке и спустя несколько лет супруги развелись. При замене гражданского паспорта данным собственником, штамп о расторжении брака не был поставлен. В данной квартире, никто кроме продавца не был зарегистрирован. Таким образом, неопытный покупатель не мог определить, что квартира была куплена в браке и имелся супруг, который претендует на данное имущество. Продавец же утверждал, что нет никаких препятствий и можно смело заключать договор купли-продажи.

По законодательству имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым. В связи с этим, бывший супруг собственника имеет право на долю этой квартиры. В результате выявленного факта, мы приняли все меры, чтобы получить письменное согласие от бывшего супруга и законно совершить сделку купли-продажи квартиры.

Если бы Владимир оформил данную покупку без нашего участия, то в последующем этот договор мог быть расторгнут. В итоге, покупатель остался очень доволен и благодарен нам за выявленные факты.