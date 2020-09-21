|
«Несмотря на договоренности, собственник демонтировал шкафы-купе и вывез бытовую технику». Ситуацию спасли риэлтеры
21.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем серию публикаций со специалистами из белорусских агентств недвижимости и делимся с вами очередными поучительными историями из практики опытных риэлтеров. Напомним, что наша цель — на реальных примерах объяснить и показать, зачем нужны специалисты при сделках с недвижимостью. Наши сегодняшние собеседники – директор ООО «Экспресс-Недвижимость Инвест» Ольга Дубовская, заместитель директора (риэлтер) Наталья Тарасова и учредитель компании Александр Алексеев.
Как отмечают представители «Экспресс-Недвижимость Инвест», каждая прошедшая сделка – это отдельная история, связанная не только с сугубо рабочими моментами, но и с простым человеческим сопереживанием, стремлением помочь каждому из участников.
История первая. «Все тайное становится явным»
- К нам обратился покупатель Владимир, который самостоятельно нашел трехкомнатную квартиру в Минске. Данный объект рекламировал сам собственник. Наш клиент порекомендовал продавцу обратиться в наше агентство недвижимости для сопровождения сделки, однако продавец категорически отказывался и говорил, что при приобретении квартиры, документы прошли необходимую проверку. Утверждал, что в услугах агентства нет необходимости. Владимира это не убедило, и он пришел к нам за квалифицированной помощью в оформлении и проверке документов для приобретения заинтересовавшей его квартиры.
В ходе работы с объектом мы обнаружили, что данная квартира была приобретена в браке и спустя несколько лет супруги развелись. При замене гражданского паспорта данным собственником, штамп о расторжении брака не был поставлен. В данной квартире, никто кроме продавца не был зарегистрирован. Таким образом, неопытный покупатель не мог определить, что квартира была куплена в браке и имелся супруг, который претендует на данное имущество. Продавец же утверждал, что нет никаких препятствий и можно смело заключать договор купли-продажи.
По законодательству имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым. В связи с этим, бывший супруг собственника имеет право на долю этой квартиры. В результате выявленного факта, мы приняли все меры, чтобы получить письменное согласие от бывшего супруга и законно совершить сделку купли-продажи квартиры.
Если бы Владимир оформил данную покупку без нашего участия, то в последующем этот договор мог быть расторгнут. В итоге, покупатель остался очень доволен и благодарен нам за выявленные факты.
История вторая. «Доверяй, но проверяй»
- Наш клиент Елизавета Павловна, продавая с помощью нашего агентства свою двухкомнатную квартиру, рассматривала взамен покупку жилого дома в Минском районе. Елизавета Павловна самостоятельно присмотрела для себя понравившиеся жилой дом и попросила нас оказать риэлтерскую услугу по покупке данного дома.
Продажей жилого дома, которым заинтересовалась наша клиентка, занимался гражданин, действующий по доверенности от имени собственника. Доверенность была выдана на распоряжение всем имуществом. После общения с представителем собственника у нас появились определенные сомнения. Доверенное лицо очень спешило совершить сделку и настаивало на скорейшем внесении задатка. Еще один момент: при тщательном осмотре дома, с участием нашего специалиста, были обнаружены скрытые дефекты.
В связи со сложившимися обстоятельствами мы попросили связаться с собственником, чтобы оговорить все нюансы по сделке. Представитель постоянно чинил препятствия для связи агентства с собственником дома и настаивал, что все переговоры ведутся только через него. В результате, начав подготовку документов к сделке, наши специалисты выяснили, что собственник отозвал доверенность несколько месяцев назад. После продолжительных поисков нам удалось связаться с владельцем этого жилого дома и проинформировать его о том, что его недвижимость продается по выданной им доверенности, которая была отозвана. Также нам стало известно, что хозяин уведомил человека, действующего по доверенности, об отзыве документа. Благодаря грамотному подходу наших специалистов, настоящий продавец, узнавший о незаконных действиях доверенного лица, и покупатель, не подозревавший о возможном мошенничестве, избежали возможных судебных разбирательств. В последующем Елизавета Павловна заключила договор купли-продажи непосредственно с собственником и успешно оформила покупку дома.
В случае если бы сделка произошла по недействительной доверенности, в будущем она была бы признана недействительной, покупатель бы пытался взыскать свои денежные средства, что зачастую сделать очень тяжело, а иногда, практически невозможно.
История третья. «Все свое беру собой»
- При купле-продаже недвижимости важно грамотно составить не только предварительный и основной договор купли-продажи, но и советующие документы по приему-передаче объекта недвижимости между покупателем и продавцом. Случается, что продавцы при освобождении объекта не соблюдают договоренности и при освобождении вывозят имущество, которое входит в стоимость объекта.
Оказывая услугу покупателю объекта недвижимости Дмитрию, мы столкнулись с неприятной ситуацией. По нашей инициативе, при осмотре квартиры перед подписанием основного договора купли-продажи мы обнаружили, что продавец нарушил ранее оговоренные условия, и вывез часть имущества, которое должно быть оставлено продавцом после освобождения объекта и входит в стоимость квартиры.
В дополнительных документах, составленных нами по приему-передаче объекта недвижимости, было подробно оговорено имущество, которое остается после освобождения продавцом данной квартиры, и ответственность продавца перед покупателем за отсутствие или порчу данного имущества. Собственник, освобождая квартиру, демонтировал шкафы-купе, бытовую технику и вывез некоторое имущество. Благодаря нашему участию в данной сделке и грамотно оформленным дополнительным документом по приему-передаче имущества и состоянию объекта недвижимости, покупатель получил квартиру в той комплектации и состоянии, которые были оговорены ранее.
Материал подготовлен при содействии и непосредственном участии представителей Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация „Недвижимость“» (БелАН).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Несмотря на договоренности, собственник демонтировал шкафы-купе и вывез бытовую технику». Ситуацию спасли риэлтеры
Мы продолжаем серию публикаций со специалистами из белорусских агентств недвижимости и делимся с вами очередными поучительными историями из практики опытных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)