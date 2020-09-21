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БЕЛАЗу подобрали нового руководителя

21.09.2020 14:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко одобрил назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг», об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Ранее уроженец Жодино несколько лет руководил пинским «Кузлитмашем».


Фото: belaz.by

По словам Лукашенко, он очень тщательно изучал кандидатуру Сергея Никифоровича и считает, тот справится со своими новыми обязанностями.

— Мне бы очень хотелось, чтобы новые ребята, которые приходят, новое поколение все-таки крепко пустило корни в нашу жизнь, общество. Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но уже будем смотреть со стороны. Если вы позовете, мы где-то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на БЕЛАЗе, — сказал он.

Должность гендиректора БЕЛАЗа стала вакантной после того, как в мае текущего года Петр Пархомчик стал министром промышленности. По словам информированных источников, Пархомчик продолжит «активно курировать» жодинское предприятие.

Никифорович сообщил журналистам, что поставлена задача по сохранению существующих наработок в части реализации продукции, дальнейшего инновационного развития и импортозамещения комплектующих. Из-за того, что БЕЛАЗ не останавливал производство, «есть шанс выйти на рынок, который не занят конкурентами, и увеличить объемы реализации», считает новый гендир жодинского завода.

Сергей Никифорович родился в Жодино в 1979 году. Окончил Белорусскую государственную политехническую академию по специальности «металлургические процессы и материалообработка». Трудовую биографию начал с БЕЛАЗа, где прошел ступени от мастера участка до начальника цеха. С 2015 года по май 2017 года занимал должность заместителя председателя Жодинского горисполкома. Затем Никифоровича назначили первым замдиректора по маркетингу и производству пинского «Кузлитмаша», который входит в холдинг «БЕЛАЗ». Вскоре он возглавил пинский завод.

 
 
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Александр Лукашенко одобрил назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг», об этом сообщает...
 
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