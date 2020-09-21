Лукашенко: если хотим ахать и охать, что не туда зашли – это уже без меня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Во время очередного кадрового дня 21 сентября Лукашенко представил нового ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь и дал согласие на назначение директора "БелАЗ", главного санитарного врача страны, заместителей министра финансов.

Согласовывая назначение Сергея Никифоровича на должность гендиректора ОАО "БЕЛАЗ", белорусский лидер отметил, что государство всегда будет поддерживать это предприятие. Лукашенко назвал БелАЗ белорусским брендом и достоянием, как и многие другие заводы в стране.

"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас", – заявил белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору. По его словам, наша техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги, и нам стоит удерживать наше преимущество на международных рынках. Ведь внутри страны карьерные самосвалы почти не используются, а вот на мировых рынках "жесточайшая конкуренция".

Напомним, в августе БелАЗ опередил американцев в тендере на поставку самосвалов в Индию. Это был уже второй контракт с индийской стороной, в борьбе за который завод соперничает с мировыми производителями карьерной техники. Поставки будут растянуты на два года. До конца этого из Жодино в Индию будут отгружены 12 самосвалов, а остальные – в следующем году. Сумма сделки составляет более 300 миллионов долларов.

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