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Лукашенко: если хотим ахать и охать, что не туда зашли – это уже без меня
21.09.2020 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Во время очередного кадрового дня 21 сентября Лукашенко
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Согласовывая назначение Сергея Никифоровича на должность гендиректора ОАО "БЕЛАЗ", белорусский лидер отметил, что государство всегда будет поддерживать это предприятие. Лукашенко назвал БелАЗ белорусским брендом и достоянием, как и многие другие заводы в стране.
"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас", – заявил белорусский лидер.
Лукашенко также добавил, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору. По его словам, наша техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги, и нам стоит удерживать наше преимущество на международных рынках. Ведь внутри страны карьерные самосвалы почти не используются, а вот на мировых рынках "жесточайшая конкуренция".
Напомним, в августе БелАЗ
© Sputnik
ОАО "БелАЗ"
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