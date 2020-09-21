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Лукашенко: если хотим ахать и охать, что не туда зашли – это уже без меня

21.09.2020 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Во время очередного кадрового дня 21 сентября Лукашенко представил нового ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь и дал согласие на назначение директора "БелАЗ", главного санитарного врача страны, заместителей министра финансов. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Согласовывая назначение Сергея Никифоровича на должность гендиректора ОАО "БЕЛАЗ", белорусский лидер отметил, что государство всегда будет поддерживать это предприятие. Лукашенко назвал БелАЗ белорусским брендом и достоянием, как и многие другие заводы в стране.

"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас", – заявил белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору. По его словам, наша техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги, и нам стоит удерживать наше преимущество на международных рынках. Ведь внутри страны карьерные самосвалы почти не используются, а вот на мировых рынках "жесточайшая конкуренция".

Напомним, в августе БелАЗ опередил американцев в тендере на поставку самосвалов в Индию. Это был уже второй контракт с индийской стороной, в борьбе за который завод соперничает с мировыми производителями карьерной техники. Поставки будут растянуты на два года. До конца этого из Жодино в Индию будут отгружены 12 самосвалов, а остальные – в следующем году. Сумма сделки составляет более 300 миллионов долларов.

 

© Sputnik
ОАО "БелАЗ"

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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