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«В обвинении нет высказываний, которые следователь считает призывами». Адвокаты обжаловали обвинение Знаку
21.09.2020 15:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защита адвоката Максима Знака обжаловала в Генпрокуратуре обвинение, предъявленное ему 18 сентября. Об этом TUT.BY сообщили адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко.
В жалобе ставится вопрос о незаконности и необоснованности постановления о привлечении Максима Знака в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 361 УК.
— Согласно УПК в обвинении должно быть описание инкриминируемого деяния, время, место и иные обстоятельства совершения конкретных действий. Этого в обвинении, предъявленном Знаку, нет. Самое главное — в обвинении не приводятся конкретные высказывания, которые следователь считает призывами. Это препятствует реализации права на защиту: если нет конкретных высказываний, то что опровергать? Но с другой стороны, раз их даже не указали, то, значит, таковые высказывания не установлены в принципе, то есть отсутствует такой признак преступления, как деяние. При этом в обвинении не объясняется, каким образом некие высказывания Максима могли повлечь вред национальной безопасности, — рассказал Дмитрий Лаевский.
Адвокаты проанализировали высказывания Знака, опубликованные в интернете, и пришли к выводу, что он высказывался о правовых процедурах, которые, как и разъяснение прав, не могут нанести вред национальной безопасности.
— Поэтому обвинение незаконно и в части отсутствия в действиях Максима противоправной направленности. При этом высказывание профессионального мнения — это реализация фундаментального права, гарантированного ст. 33 Конституции, более того, которое происходило в рамках осуществления Максимом адвокатской деятельности. Поэтому законных оснований для его преследования нет, — считает сторона защиты.
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— Мы настаиваем на незаконности и необоснованности заключения под стражу и будем снова просить заслушать адвокатов, готовых принять личное поручительство за Максима, — отмечают адвокаты.
Напомним, 18 сентября Максиму Знаку было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат
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«В обвинении нет высказываний, которые следователь считает призывами». Адвокаты обжаловали обвинение Знаку
Адвокаты проанализировали высказывания Знака, опубликованные в интернете, и пришли к выводу, что он высказывался о правовых процедурах, которые, как и разъяснение...
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