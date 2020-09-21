«В обвинении нет высказываний, которые следователь считает призывами». Адвокаты обжаловали обвинение Знаку

Источник материала: Tut.by

Защита адвоката Максима Знака обжаловала в Генпрокуратуре обвинение, предъявленное ему 18 сентября. Об этом TUT.BY сообщили адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В жалобе ставится вопрос о незаконности и необоснованности постановления о привлечении Максима Знака в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 361 УК.

— Согласно УПК в обвинении должно быть описание инкриминируемого деяния, время, место и иные обстоятельства совершения конкретных действий. Этого в обвинении, предъявленном Знаку, нет. Самое главное — в обвинении не приводятся конкретные высказывания, которые следователь считает призывами. Это препятствует реализации права на защиту: если нет конкретных высказываний, то что опровергать? Но с другой стороны, раз их даже не указали, то, значит, таковые высказывания не установлены в принципе, то есть отсутствует такой признак преступления, как деяние. При этом в обвинении не объясняется, каким образом некие высказывания Максима могли повлечь вред национальной безопасности, — рассказал Дмитрий Лаевский.

Адвокаты проанализировали высказывания Знака, опубликованные в интернете, и пришли к выводу, что он высказывался о правовых процедурах, которые, как и разъяснение прав, не могут нанести вред национальной безопасности.

— Поэтому обвинение незаконно и в части отсутствия в действиях Максима противоправной направленности. При этом высказывание профессионального мнения — это реализация фундаментального права, гарантированного ст. 33 Конституции, более того, которое происходило в рамках осуществления Максимом адвокатской деятельности. Поэтому законных оснований для его преследования нет, — считает сторона защиты.

Адвокаты также обжаловали постановление районного суда по жалобе на заключение под стражу, вынесенное 18 сентября. На этой неделе должно состояться рассмотрение этой жалобы Минским городским судом.

— Мы настаиваем на незаконности и необоснованности заключения под стражу и будем снова просить заслушать адвокатов, готовых принять личное поручительство за Максима, — отмечают адвокаты.

Напомним, 18 сентября Максиму Знаку было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку. Он держит ее до сих пор.