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Минская и Архангельская область подпишут дорожную карту 28-29 сентября

21.09.2020 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Дорожную карту по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Минский облисполком подпишет с правительством Архангельской области во время VII Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области, сообщили Sputnik в Миноблисполкоме.

"Кроме этого, по линии органов местного самоуправления согласованы и готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и государственным Советом Республики Татарстан, а также Законодательным собранием Оренбургской области", - рассказала пресс-секретарь Минского облисполкома Инна Короленок.

© Sputnik Мария Амелина
Делегация Совфеда 29 сентября вылетит в Минск для участия в Форуме регионов

За январь - сентябрь этого года с нарастающим итогом заключены (либо готовятся к подписанию) контракты на сумму 508,7 миллиона долларов, в том числе в августе на 63,7 иллиона, в сентябре - на 39,5 миллиона долларов. В целом внешнеторговый оборот Минской области с Россией за 7 месяцев составил 2,4 миллиарда долларов, в том числе экспорт - более 1,5 миллиарда.

Основными предприятиями-экспортерами являются ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", СЗАО "БЕЛДЖИ", ООО "Несвижский завод детского питания", ОАО "Смолевичи бройлер", ОАО "Минский молочный завод №1", СООО "АлюминТехно", ЗАО "Август-Бел", ООО "Алютех Воротные Системы" и другие.

Традиционно на российском рынке востребованы продукты питания (сыры и творог, сливочное масло, молоко и сливки, мясо птицы), легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки людей, части и оборудование для грузовых автомобилей и тракторов.

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Теги: Минск
 
 
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На сегодняшний день Минщина заключила соглашения и протоколы о сотрудничестве с 42-мя российскими регионами.
 
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