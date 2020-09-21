Кредит от ЕФСР Беларусь может получить уже в ближайшее время

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Беларусь может получить в ближайшее время, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

После встречи глав двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, Москва начала прорабатывать с Минском условия выдачи кредита на 1,5 миллиарда долларов. Займ планируется предоставить в несколько этапов: до конца 2020-го республика получит по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, остальное предоставят в следующем году.

"Пока мы видим последовательность такую – сначала заем Евразийского фонда в 500 миллионов. Он может быть осуществлен в ближайшее время. Для этого необходимо получить согласие стран-участников этого фонда", – сказал в эфире телеканала "Россия 24" Силуанов.

Министр уточнил, что в понедельник всем участникам фонда направили предложения по голосованию за предоставление Беларуси этого кредита, и он надеется на быстрое принятие решения.

По словам Силуанова, 330 миллионов долларов Беларусь планирует потратить для погашение долга перед "Газпромом", остальное – на расчеты по обязательствам перед ЕФСР.

Объем Евразийского фонда стабилизации и развития составляет 8,513 миллиарда долларов. Его учредили в 2009 году Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.