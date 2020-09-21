Правозащитники признали политзаключенной координатора волонтерской службы правозащитного центра

Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали политзаключенной координатора волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марфу Рабкову, которую задержали 17 сентября.



Марфа Рабкова. Фото: ПЦ «Весна»

Представители белорусского правозащитного сообщества считаю, что «лишение свободы Марфы Рабковой было применено в отношении нее исключительно из-за ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод».

Правозащитники требуют от властей освободить из-под стражи Рабкову и прекратить уголовное преследование в отношении нее, пресечь попытки давления и преследования в отношении правозащитников, выполнять свои международные обязательства по обеспечению гарантий осуществления правозащитной деятельности в стране.

Напомним, Марфу Рабкову и ее мужа Минске задержали координатора волонтерской службы правозащитного центра Марию Рабкову">задержали, когда они возвращались домой 17 сентября. По данным правозащитников, супругам сообщили, что они задерживаются в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). В квартире Рабковых провели обыск, изъяли технику, личные вещи, отложенные на учебу деньги.

В МВД сообщили, что обыск по месту жительства пары проводился на основании постановления, санкционированного прокурором, в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 293 УК о массовых беспорядках. Рабкову задержали по подозрению в совершении преступления и отправили в ИВС, ее мужа отпустили. 19 сентября стало известно о переводе в СИЗО № 1 в г. Минске.