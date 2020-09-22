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Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

22.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Купить «убитое» здание советских времен и «оживить» его – задача, которая под силу немногим. Если на такую авантюру еще готовы пойти ради объекта в центре столицы, то регионы предпочитают не рисковать. Однако есть отличный пример из Руденска, где заброшенную больницу превратили в успешный бизнес-инкубатор. Рассказываем, как это было.

Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

Про бизнес-инкубатор

Руденск, как Смолевичи и Фаниполь, в ближайшее время ждет историческое преобразование из малоизвестного поселка в грандиозный город-спутник Минска. По крайней мере такие планы перед собой ставит вся вертикаль власти, вплоть до президента. Население этих городов должно возрасти до ста тысяч человек, а потому и перспективы развития предпринимательства в этом месте просто огромные.

Идея создания бизнес-инкубатора в Руденске появилась еще в 2012 году, когда посол Сербии с делегацией побывал на районном празднике «Майский вальс» в Марьиной Горке. Гости страны обратили внимание на Руденск как раз в связи с развитием его в будущем как города-спутника. Возник же сам бизнес-инкубатор вслед за вступлением в законную силу Декрета № 7 «О развитии предпринимательства». Создала инкубатор Елена Яшович, человек с большим опытом в предпринимательстве.

Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

Цель инкубатора — создать такие условия, чтобы любая идея, с которой люди пришли туда, выросла в самостоятельный полноценный бизнес. Новичкам будут помогать в оформлении документов на стадии открытия бизнеса, ведении бухгалтерской документации. Там можно будет арендовать офис на время, пока фирма не обзаведется собственными помещениями. И основное — информация. Бизнес-инкубатор будет аккумулировать сведения об интересных предложениях по кредитованию различных банков, по программам, которые финансируют всевозможные фонды. Все это человеку неосведомленному достаточно сложно отследить самостоятельно.

- Начинающий бизнес, он с какими проблемами сталкивается? Ты имеешь свою идею, ты хочешь ее реализовывать, хочешь быстрее производить, продавать или реализовывать услуги, а оказывается, что нужно получать какие-то разрешения, юридический адрес, бухгалтерское сопровождение, необходим секретарь, маркетолог, юрист. Смысл инкубатора в том, что всех наших 33 резидентов обслуживает один юрист, один экономист, один бухгалтер. То есть человек может развивать свою идею, и больше ни о чем не думать. Об остальном позаботимся мы, - рассказывает Елена Яшович.

Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

Один из наиболее успешных проектов, которым гордится бизнес-инкубатор UIN, это компания ООО «Лаки-АРТ-Бел». Открыл фирму белорус сербского происхождения, который может быть вам знаком по нашему YouTube-проекту «Re: МОНТ», Лазар Илич.

Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

- Свое первое ИП я зарегистрировал в 2012 году и работал как ИП-шник до 2019 года. Потом с помощью Елены и безнес-инкубатора я открыл здесь фирму в сентябре 2019 года. Сейчас работаю как ООО, занимаемся ремонтами «под ключ» и декоративными отделками, - делится Лазар Илич.

В планах у молодого предпринимателя на базе бизнес-инкубатора создать «Школу Мастеров». Где приглашенные специалисты, в том числе из Сербии, Италии, Испании, будут обучать молодых специалистов всем нюансам стройки и ремонта. Такая своеобразная строительная школа европейского формата.

Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

Более подробно о бизнес-инкубаторе UIN смотрите в нашем сюжете.

Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

Про здание бизнес-инкубатора

В советские 50-е здесь располагалась структура коммунистической партии. После в здании нынешнего бизнес-инкубатора UIN ранее находилась районная больница. После переезда персонала и оборудования в новое здание в Дружном, оставленное послевоенное здание, изношенное временем и долгой эксплуатацией, осталось в заброшенном состоянии на долгие годы.

В 2017 году здание было куплено с аукциона и полностью восстановлено за личные средства основателей инкубатора. Теперь, заходя в новое здание, сложно вспомнить, какое оно было до ремонта. Однако у нас есть фото, которые предоставила администрация бизнес-инкубатора, с одного и того же ракурса до ремонта и после.

Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

 
Теги: Минск
 
 
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Купить «убитое» здание советских времен и «оживить» его – задача, которая под силу немногим. Если на такую авантюру еще готовы пойти ради объекта в центре столицы,...
 
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