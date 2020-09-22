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Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
22.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Купить «убитое» здание советских времен и «оживить» его – задача, которая под силу немногим. Если на такую авантюру еще готовы пойти ради объекта в центре столицы, то регионы предпочитают не рисковать. Однако есть отличный пример из Руденска, где заброшенную больницу превратили в успешный бизнес-инкубатор. Рассказываем, как это было.
Про бизнес-инкубатор
Руденск, как Смолевичи и Фаниполь, в ближайшее время ждет
Идея создания бизнес-инкубатора в Руденске появилась еще в 2012 году, когда посол Сербии с делегацией побывал на районном празднике «Майский вальс» в Марьиной Горке. Гости страны обратили внимание на Руденск как раз в связи с развитием его в будущем как города-спутника. Возник же сам бизнес-инкубатор вслед за вступлением в законную силу Декрета № 7 «О развитии предпринимательства». Создала инкубатор Елена Яшович, человек с большим опытом в предпринимательстве.
Цель инкубатора — создать такие условия, чтобы любая идея, с которой люди пришли туда, выросла в самостоятельный полноценный бизнес. Новичкам будут помогать в оформлении документов на стадии открытия бизнеса, ведении бухгалтерской документации. Там можно будет арендовать офис на время, пока фирма не обзаведется собственными помещениями. И основное — информация. Бизнес-инкубатор будет аккумулировать сведения об интересных предложениях по кредитованию различных банков, по программам, которые финансируют всевозможные фонды. Все это человеку неосведомленному достаточно сложно отследить самостоятельно.
- Начинающий бизнес, он с какими проблемами сталкивается? Ты имеешь свою идею, ты хочешь ее реализовывать, хочешь быстрее производить, продавать или реализовывать услуги, а оказывается, что нужно получать какие-то разрешения, юридический адрес, бухгалтерское сопровождение, необходим секретарь, маркетолог, юрист. Смысл инкубатора в том, что всех наших 33 резидентов обслуживает один юрист, один экономист, один бухгалтер. То есть человек может развивать свою идею, и больше ни о чем не думать. Об остальном позаботимся мы, - рассказывает Елена Яшович.
Один из наиболее успешных проектов, которым гордится бизнес-инкубатор UIN, это компания ООО «Лаки-АРТ-Бел». Открыл фирму белорус сербского происхождения, который может быть вам знаком по нашему YouTube-проекту
- Свое первое ИП я зарегистрировал в 2012 году и работал как ИП-шник до 2019 года. Потом с помощью Елены и безнес-инкубатора я открыл здесь фирму в сентябре 2019 года. Сейчас работаю как ООО, занимаемся ремонтами «под ключ» и декоративными отделками, - делится Лазар Илич.
В планах у молодого предпринимателя на базе бизнес-инкубатора создать «Школу Мастеров». Где приглашенные специалисты, в том числе из Сербии, Италии, Испании, будут обучать молодых специалистов всем нюансам стройки и ремонта. Такая своеобразная строительная школа европейского формата.
Более подробно о бизнес-инкубаторе UIN смотрите в нашем сюжете.
Про здание бизнес-инкубатора
В советские 50-е здесь располагалась структура коммунистической партии. После в здании нынешнего бизнес-инкубатора UIN ранее находилась районная больница. После переезда персонала и оборудования в новое здание в Дружном, оставленное послевоенное здание, изношенное временем и долгой эксплуатацией, осталось в заброшенном состоянии на долгие годы.
В 2017 году здание было куплено с аукциона и полностью восстановлено за личные средства основателей инкубатора. Теперь, заходя в новое здание, сложно вспомнить, какое оно было до ремонта. Однако у нас есть фото, которые предоставила администрация бизнес-инкубатора, с одного и того же ракурса до ремонта и после.
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Купить «убитое» здание советских времен и «оживить» его – задача, которая под силу немногим. Если на такую авантюру еще готовы пойти ради объекта в центре столицы,...
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