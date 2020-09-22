Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы

Про бизнес-инкубатор

Руденск, как Смолевичи и Фаниполь, в ближайшее время ждет историческое преобразование из малоизвестного поселка в грандиозный город-спутник Минска. По крайней мере такие планы перед собой ставит вся вертикаль власти, вплоть до президента . Население этих городов должно возрасти до ста тысяч человек, а потому и перспективы развития предпринимательства в этом месте просто огромные.

Идея создания бизнес-инкубатора в Руденске появилась еще в 2012 году, когда посол Сербии с делегацией побывал на районном празднике «Майский вальс» в Марьиной Горке. Гости страны обратили внимание на Руденск как раз в связи с развитием его в будущем как города-спутника. Возник же сам бизнес-инкубатор вслед за вступлением в законную силу Декрета № 7 «О развитии предпринимательства». Создала инкубатор Елена Яшович, человек с большим опытом в предпринимательстве.