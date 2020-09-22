Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Беларусь готова строить в Приморье молочно-товарные фермы и поставлять племенной скот, об этом сообщило во вторник правительство региона.

Накануне состоялась встреча главы Минсельхоза Беларуси Ивана Крупко и делегации приморского региона России во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Глава ведомства в ходе беседы заверил, что в республике научились строить животноводческие комплексы.

"Несмотря на расстояние между нашими регионами, мы можем строить молочно-товарные комплексы под ключ, осуществлять поставки племенного скота, оборудования для молочного и мясного животноводства, высококачественные семена яровых культур", - сказал Крупко.

В свою очередь Кожемяко выразил желание, чтобы белорусская продукция высокого качества была представлена в регионе.

"Будут проработаны вопросы создания торговых домов в Приморье для реализации сельхозпродукции, товаров народного потребления из Республики Беларусь, поставки мясной продукции, сыров, сливочного масла в торговые сети и социальные учреждения края", - заверил губернатор.

Кожемяко находится с визитом в Беларуси, накануне утром состоялись переговоры с премьер-министром республики Романом Головченко. Премьер, в частности, отметил, что у Беларуси и Приморского края есть потенциал для развития торгово-экономических отношений. Делегация из Приморья уже посетила ряд белорусских предприятий, подписаны протоколы о развитии сотрудничества.

Читайте также: