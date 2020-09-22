ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готова строить в Приморье фермы "под ключ" – власти региона

22.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Беларусь готова строить в Приморье молочно-товарные фермы и поставлять племенной скот, об этом сообщило во вторник правительство региона.

Накануне состоялась встреча главы Минсельхоза Беларуси Ивана Крупко и делегации приморского региона России во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Глава ведомства в ходе беседы заверил, что в республике научились строить животноводческие комплексы.

© Sputnik / Татьяна Меель
Лукашенко наградил губернатора Приморья Кожемяко орденом Почета

"Несмотря на расстояние между нашими регионами, мы можем строить молочно-товарные комплексы под ключ, осуществлять поставки племенного скота, оборудования для молочного и мясного животноводства, высококачественные семена яровых культур", - сказал Крупко.

В свою очередь Кожемяко выразил желание, чтобы белорусская продукция высокого качества была представлена в регионе.

"Будут проработаны вопросы создания торговых домов в Приморье для реализации сельхозпродукции, товаров народного потребления из Республики Беларусь, поставки мясной продукции, сыров, сливочного масла в торговые сети и социальные учреждения края", - заверил губернатор.

Кожемяко находится с визитом в Беларуси, накануне утром состоялись переговоры с премьер-министром республики Романом Головченко. Премьер, в частности, отметил, что у Беларуси и Приморского края есть потенциал для развития торгово-экономических отношений. Делегация из Приморья уже посетила ряд белорусских предприятий, подписаны протоколы о развитии сотрудничества.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приморский губернатор отметил, что высококачественная белорусская продукция должна быть представлена в регионе.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мотивация для тех, кто любит ныть. Посмотрите, во что можно превратить заброшенное здание советской больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика