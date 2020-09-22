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Беларусь готова строить в Приморье фермы "под ключ" – власти региона
22.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Беларусь готова строить в Приморье молочно-товарные фермы и поставлять племенной скот, об этом сообщило во вторник правительство региона.
Накануне состоялась встреча главы Минсельхоза Беларуси Ивана Крупко и делегации приморского региона России во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Глава ведомства в ходе беседы заверил, что в республике научились строить животноводческие комплексы.
© Sputnik / Татьяна Меель
"Несмотря на расстояние между нашими регионами, мы можем строить молочно-товарные комплексы под ключ, осуществлять поставки племенного скота, оборудования для молочного и мясного животноводства, высококачественные семена яровых культур", - сказал Крупко.
В свою очередь Кожемяко выразил желание, чтобы белорусская продукция высокого качества была представлена в регионе.
"Будут проработаны вопросы создания торговых домов в Приморье для реализации сельхозпродукции, товаров народного потребления из Республики Беларусь, поставки мясной продукции, сыров, сливочного масла в торговые сети и социальные учреждения края", - заверил губернатор.
Кожемяко
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Приморский губернатор отметил, что высококачественная белорусская продукция должна быть представлена в регионе.
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