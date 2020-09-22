Кредитов нет, квартирный вопрос на паузе: что происходит на рынке жилья

Источник материала: Sputnik Беларусь

Текущий год сложно назвать стабильным во всех сферах жизни, в том числе в области жилой недвижимости. Сначала на рынок жилья повлияла пандемия, потом - рост курса валют, в данный момент опасения вызывает сложившаяся после президентских выборов в Беларуси ситуация.

Риелторы не готовы делать какие-либо прогнозы даже на ближайшую перспективу, при этом готовы рассказать о текущем состоянии дел. Корреспондент Sputnik пообщалась с экспертом-аналитиком и выяснила, что происходит на рынке жилой недвижимости сейчас.

Как развивалась ситуация с начала года

Начало года на рынке жилой недвижимости было вполне стандартным: существенных просадок спроса не было. "Но потом пандемические страхи очень сильно людей подкосили. Люди боялись даже просто выходить на улицу, не говоря о том, чтобы ходить просматривать квартиры или посещать офисы застройщиков. Поэтому спрос снизился. Чтобы приспособиться к ситуации, мы вынуждены были организовывать просмотры квартир и консультации в режиме онлайн, а также запустить услугу "Доставка риэлтерских услуг на дом" – чтобы минимизировать контакты клиентов", - рассказал Чернышев.

По его словам, дальше ситуацию усугубило то, что весной начал расти доллар. "Люди не были к этому готовы, особенно с учетом того, что все мы получаем зарплату в белорусских рублях, и при каждом росте курса валют наши доходы уменьшаются, следовательно, квартиры дорожают. Покупатели отреагировали раздумьем. Продавцам мы поясняли ситуацию и советовали привязываться к определенному курсу доллара, как, например, поступали некоторые застройщики. И это помогало", - отметил он.

Эксперт добавил, что, когда курс стабилизировался, очень быстро покупательский спрос вернулся на прежний уровень. "Уже в июле было заключено более 1,1 тысячи сделок. Для отпускного сезона это очень хороший для Минска показатель. Спрос так быстро восстановился благодаря тому, что были доступны кредиты и процентные ставки по ним не повышались. По данным сектора ипотечного кредитования, минувшим летом количество покупателей на рынке новостроек, которые решались взять кредит, доходило до 70%", - назвал цифру заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики компании "Твоя столица. Агентство недвижимости" Андрей Чернышев.

В конце августа последний банк прекратил кредитовать покупку вторичного жилья. Вскоре и лизинговые компании прекратили выдавать займы на "вторичку". "В среднем, когда было возможно, на "вторичку" брали кредиты примерно 25-30% покупателей. Многие из таких покупателей, чтобы все-таки решить квартирный вопрос, переориентировались на новостройки. Еще летом два-три банка продолжали их кредитовать, в том числе и по партнерским спецпрограммам по сниженным ставкам. Для многих это было приятным бонусом. Да, нужно ждать окончания строительства дома, но все же квартира уже куплена. в результате чего в августе доля покупателей с кредитами выросла до 80%. Также в покупке новостройки людей привлекала рассрочки оплаты стоимости. В ряде случаев - до нескольких лет", - описал условия аналитик.

На данный момент "вторичка" все так же не кредитуется. "Кредиты на "первичку" выдает только Белинвестбанк. Сколько он еще будет продолжать выдавать кредиты - неизвестно. Прогнозы делать мы не можем, потому что абсолютно непредсказуемо то, что будет происходить в стране и экономике. Ведь именно от этого напрямую зависит и обстановка на рынке недвижимости", - констатировал Чернышев.

Влияние нестабильности

Андрей Чернышев напомнил, что, начиная с 2017 года и до начала 2020-го, спрос на жилую недвижимость поддерживался, и основными его драйверами было наличие кредитов и экономическая стабильность.

"В этом году этот фундамент рыночной активности постепенно уходит. Многие недооценивают влияние этого фактора, но на самом деле он довольно сильно влияет на ситуацию. Для большинства людей приобретение жилья - это очень серьезный вопрос, к решению которого они привлекают не только собственные средства, но и банковские. Это очень важный шаг, и они решаются на него тогда, когда понимают, что в будущем у них будут все необходимые условия для того, чтобы иметь возможность исполнять кредитные обязательства. Можно, конечно, купить квартиру в кредит, но ее заберут, если не сможешь за нее выплачивать кредит", - пояснил он.

Средняя сумма, на которую берут кредиты на жилье – 20-25 тысяч долларов, в 2019 году она достигала 30 тысяч долларов. "Даже с учетом рассрочки на 20 лет, суммы в месяц получаются весьма весомые - 300-400 долларов, в зависимости от суммы кредита и процентных ставок. Когда происходит в стране нестабильность, люди задаются вопросом, смогут ли они потянуть выплату кредита. Поэтому часть из них ставят на паузу решение квартирного вопроса, чтобы понять, что будет дальше. Банально, не лишаться ли они работы, не снизится ли существенно доход и прочее. При этом часть людей смотрит на ситуацию оптимистично и приобретает в кредит жилье, потому что понимают, что, во-первых, в дальнейшем кредитов может и не быть, а во-вторых, рублевый кредит на жилье сегодня, скорее всего, сильно подешевеет в пересчете в валюту в перспективе", - подчеркнул собеседник.

Цены, спрос и предложение

По словам аналитика, покупатели с начала года поняли, что, пока предложения на рынке недвижимости есть, квартиры нужно приобретать.

"По итогам августа мы видим, что, несмотря на возникшую социальную-политическую напряженность, количество сделок не просело - было продано более 1 тысячи квартир. Мы ежедневно мониторим спрос и предложение на рынке жилья и видим, что на фоне сужения кредитования за последние месяцы появилось много "быстрых" покупок (более 30% от общего объема), когда сделка проходила за одну-две недели. Таким образом люди стараются вложить свои сбережения в недвижимость. Ведь приобретенное жилье - это не только инвестиционный актив, но и источник получения пассивного дохода, например, от сдачи квартиры в аренду. С другой стороны, квартира может понадобится в будущем, например, подросшим детям.", - отметил он.

Эксперты предполагают, что по итогам сентября уже будет наблюдаться снижение цен на жилую недвижимость, пусть и не сильное. "В рамках колебаний и погрешностей оно будет заметно. Вначале снижение цен отразится на сегменте наиболее дорогих квартир. Речь идет не об элитном жилье, а о квартирах, которые продаются в свежих домах, с большими площадями и хорошим ремонтом. Сейчас массовый покупатель переориентируется на то, что можно купить максимально рационально, исходя из соотношения цена-качество. Покупатели выискивают именно такие варианты. В этом случае они предпочитают, например, хрущевки в хорошем состоянии – их выбирают из-за невысокой стоимости, уже проведенного капремонта и небольшой площади с отдельными изолированными комнатами, что важно для семьи", - рассказал Чернышев.

© Sputnik / Виктор Толочко Так выглядят "хрущевки" в Минске после капитального ремонта

По-прежнему чаще всего покупают одно- и двухкомнатные квартиры. "В сегменте новостроек примерно такая же ситуация: первыми раскупаются единички-двушки, причем, самых минимальных площадей. Получает свое развитие евро-формат квартир, когда зона кухни объединена с гостиной, но при этом есть и выделенная комната под спальню. При должном подходе он позволяет организовать пространство так, чтобы семье было комфортно", - отметил собеседник.

Сейчас, как и весной, продавцы не спешат сразу же реагировать на ситуацию на рынке недвижимости и снижать цены.

"У нас в стране откровенно чрезвычайного положения нет, а в ситуациях, когда возникает экономическая нестабильность, рынок всегда проседает. Покупатели не знают, что им делать - ждать или не ждать, а продавцы не согласны с тем, что им нужно снижать цены. Но все базируется на соотношении спроса и предложения. И продавцам, и покупателям нужно время, чтобы увидеть, в каком направлении дальше будет развиваться ситуация. Уже сейчас, на фоне этой неопределенности мы наблюдаем увеличение обращений по программе, которая направлена на максимизацию стоимости при минимизации времени продажи", - объяснил Чернышев.

Он считает, что цены активно начнут снижать только тогда, когда продавцы ощутят недостаток спроса.

"Мы всегда говорим о том, что в случае скачка курса доллара (в зависимости от величины скачка и прочих вводных) рынку требуется 3-4 месяца, чтобы привыкнуть к новым условиям и чтобы цены показали какое-то ощутимое движение. Покупатели за курсом следят, потому что даже маленькая разница в курсе при покупке квартиры может быть ощутимой", - сказал эксперт.

Аналитики ждут окончания сентября, чтобы подвести итоги и увидеть более четко, как события в стране отразились на спросе и предложении. "Чтобы делать точные прогнозы на будущее, в данный момент объективных индикаторов нет", - резюмировал Андрей Чернышев.