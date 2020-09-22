Цены на скупку драгметаллов у населения повышаются в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Цены на скупку драгоценных металлов повышаются в Беларуси со вторника, соответствующее постановление министерства финансов № 35 от 14 сентября опубликовано в Национальном правовом интернет-портале.

Повышение стоимости закупки у физлиц коснется только драгметаллов в изделиях и ломе. На ценах, устанавливаемых для купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц, это постановление Минфина никак не отразится.

Согласно документу, увеличится стоимость скупки золота всех проб. Так, цена грамма золота 375-й пробы повысится с 47,39 рубля до 55,15 рубля, 500-й пробы – с 63,19 рубля до 73,54 рубля, 583-й и 585-й проб – с 73,93 рубля до 86,04 рубля, 750-й пробы – с 94,79 рубля до 110,3 рубля. Золото 900-й пробы будут закупать у физлиц по 132,36 рубля за грамм вместо 113,74 рубля, 916-й пробы – по 134,72 рубля вместо 115,76 рубля, 950-й пробы – по 139,72 рубля вместо 120,06 рубля. Стоимость грамма золота самой высокой 958-й пробы выросла со 121,07 рубля до 140,89 рубля.

Также выросла скупочная цена платины и серебра. За грамм платины 950-й пробы дадут 56,34 рубля вместо 66,35 рубля. Цена за грамм серебра 750-й пробы возросла с 1,06 рубля до 1,55 рубля, 800-й пробы – до 1,65 рубля (было 1,13 рубля), 875-й пробы – до 1,80 рубля (было 1,23 рубля), 916-й пробы – до 1,89 рубля (было 1,29 рубля), 925-й пробы – до 1,91 рубля (было 1,3 рубля), 960-й пробы – до 1,98 (было 1,35 рубля).

В последний раз цены на скупку драгметаллов у населения менялись в августе текущего года. Новое постановление Минфина вступило в силу с 22 сентября.