ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на скупку драгметаллов у населения повышаются в Беларуси

22.09.2020 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Цены на скупку драгоценных металлов повышаются в Беларуси со вторника, соответствующее постановление министерства финансов № 35 от 14 сентября опубликовано в Национальном правовом интернет-портале.

Повышение стоимости закупки у физлиц коснется только драгметаллов в изделиях и ломе. На ценах, устанавливаемых для купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц, это постановление Минфина никак не отразится.

© Sputnik / Константин Родиков
Интернет-магазинам в Беларуси могут разрешить торговать драгоценностями

Согласно документу, увеличится стоимость скупки золота всех проб. Так, цена грамма золота 375-й пробы повысится с 47,39 рубля до 55,15 рубля, 500-й пробы – с 63,19 рубля до 73,54 рубля, 583-й и 585-й проб –  с 73,93 рубля до 86,04 рубля, 750-й пробы – с 94,79 рубля до 110,3 рубля. Золото 900-й пробы будут закупать у физлиц по 132,36 рубля за грамм вместо 113,74 рубля, 916-й пробы – по 134,72 рубля вместо 115,76 рубля, 950-й пробы – по 139,72 рубля вместо 120,06 рубля. Стоимость грамма золота самой высокой 958-й пробы выросла со 121,07 рубля до 140,89 рубля.

Также выросла скупочная цена платины и серебра. За грамм платины 950-й пробы дадут 56,34 рубля вместо 66,35 рубля. Цена за грамм серебра 750-й пробы возросла с 1,06 рубля до 1,55 рубля, 800-й пробы – до 1,65 рубля (было 1,13 рубля), 875-й пробы – до 1,80 рубля (было 1,23 рубля), 916-й пробы – до 1,89 рубля (было 1,29 рубля), 925-й пробы –  до 1,91 рубля (было 1,3 рубля), 960-й пробы – до 1,98 (было 1,35 рубля).

В последний раз цены на скупку драгметаллов у населения менялись в августе текущего года. Новое постановление Минфина вступило в силу с 22 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно постановлению министерства финансов, увеличится стоимость золота, платины и серебра.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь готова строить в Приморье фермы "под ключ" – власти региона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика