"Нас всех снесут?" В агрогородке Гатово вся усадебная застройка считается самостроем, заявили жителям на презентации нового Генплана

«Развивался, как развивался»

Извещение о проведении общественного обсуждения нового Генерального плана агрогородка Гатово Минского района было размещено на сайте Минского районного исполнительного комитета. Однако жители Гатово редко заходят почитать новости именно на этот ресурс, поэтому общественное обсуждение началось с небольшой перепалки с заместителем председателя Новодворского сельского исполнительного комитета, к которому и относится Гатово.

- Мы разместили информацию в соответствии с законодательством, - объяснял заместитель председателя сельсовета Сергей Зубаха. – Кто надо, тот информацию увидел.

- А кто надо? В Гатово вы наставили кучу информационных стендов, которые, судя по названию, должны информировать. Почему на них нет никакого объявления о проведении обсуждения? Вы чего-то боитесь? Мы вам за это деньги платим! – возмущались местные жители.

- Спасибо. Но там информацию размещать не обязательно. Это я вам говорю. И вы же все-таки пришли обсуждать.

- Вы 10 лет не выполняете свои обязанности, и сейчас продолжаете. Мы все, кто здесь присутствует, узнали об обсуждении случайно. Почему вы не могли проинформировать жителей Гатово?

- Ну вот вы здесь собрались, и вас всех сейчас проинформируют.