Доллар стал дороже, евро - дешевле: какие курсы установили банки во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Утром во вторник банки Минска продают доллар по курсу от 2,595 рубля, евро - от 3,045 рубля, российский рубль - от 3,4 белорусского рубля, сообщает Sputnik.

На первых после выходных торгах белорусская валюта просела по отношению к доллару и евро и незначительно укрепилась к российскому рублю. До этого рубль больше недели шел вверх. Во вторник торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с ослабления рубля к доллару и укрепления к евро и российскому рублю.

Точно предсказать, каким будет курс валют, до окончания торгов сложно. Несмотря на это, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Доллар в обменниках Технобанка и БТА Банка можно купить по самому выгодному курсу в 2,595 рубля. В БСБ-Банке американскую валюту продают по 2,596 рубля, в "Банке "Решение" и "Банке ВТБ" - по 2,597 рубля. В остальных банках курс варьируется от 2,598 до 2,623 рубля.

Лучший курс евро в 3,045 рубля можно найти в отделениях Паритетбанка. По 3,047 рубля общеевропейскую валюту реализуют в Альфа-Банке и Технобанке, в БНБ-Банке - по 3,049 рубля. В других обменниках курс евро установлен на уровне от 3,05 до 3,1 рубля.

Российский рубль выгоднее всего приобрести в "Банке "Решение" и Паритетбанке по курсу 3,4 белорусского рубля за сотню. БСБ-Банк предлагает курс в 3,403 белорусского рубля, БНБ-Банк, РРБ-Банк и Технобанк - в 3,405 белорусского рубля. Также в минских обменниках можно найти российскую валюту по курсу от 3,406 до 3,5 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курсы валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.