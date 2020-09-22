Белорусский чиновник, осуждавший насилие со стороны силовиков, стал вице-мэром Ялты

Источник материала: Tut.by

Бывший председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев назначен заместителем главы администрации города Ялта. Об этом говорится на официальном сайте мэрии крымского курорта.



Фото: yalta.rk.gov.ru

Представляя нового заместителя, глава администрации Ялты Иван Имгрунт выразил уверенность, что «опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами».

Уроженец Беларуси будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ЖКХ и общественный транспорт. «Михаил Гаврилович имеет большой опыт работы в данных направлениях», — сказано в сообщении.

Михаил Загорцев родился в 1958 году в деревне Подыгруша Чечерского района Гомельской области. В 1980 году окончил Белорусский технологический институт имени С. М. Кирова, а в 2008 году — Академию управления при президенте.

Трудовой путь начал с Гомельского леспромхоза. В 1986 году в Новобелицком райкоме партии Гомеля получил первый опыт административной работы. С 1989 по 1993 год занимал пост первого зампреда Новобелицкого райисполкома. Потом стал одним из руководителей «Гомельдрева», работал в представительстве российской газовой компании «Итера». В феврале 2006-го возглавил администрацию Ленинского района Бобруйска. С 2011 по 2020 год — председатель Смолевичского райисполкома. Под его кураторством команда «Cмолевичи» вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

Вскоре после президентских выборов Михаил Загорцев, находясь на лечении, записал видеообращение, в котором осудил действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.