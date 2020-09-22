Комиссар по правам человека СЕ призвала Минск расследовать случаи пыток и жестокого обращения с задержанными

Источник материала: Tut.by

Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович призвала власти Беларуси прекратить насилие, а также расследовать все случаи его применения и оказать помощь в реабилитации пострадавшим. Текст обращения еврокомиссара размещен на официальном сайте Совета Европы.



Дуня Миятович. Фото: www.osce.org

Дуня Миятович с сожалением отмечает большое количество случаев «систематического и намеренного использования насилия» и жестокого обращения с задержанными со стороны белорусских властей. По ее словам, иногда они настолько вопиющи, что могут рассматриваться как пытки. Еврокомиссар отмечает, что речь идет о серьезных избиениях, использовании электрошокеров, сексуальном насилии и изнасилованиях. Также она обратила внимание, что журналистам и общественным активистам препятствуют в выполнении их работы, они подвергаются произвольным задержаниям и судебному преследованию со стороны властей, а пространство для гражданской активности было ограничено из-за блокировок интернета.

Дуня Миятович призывает немедленно остановить подобные действия, а также провести оперативное, прозрачное и независимое расследование всех сообщений о пытках и наказать ответственных за них. По ее мнению, все жертвы серьезных нарушений прав человека должны получить должное возмещение ущерба и добиться справедливости, так как это касается не только их самих, а общества в целом, ведь «не может быть мира без справедливости и должного уважения к правам человека».

— Согласно документу ООН «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права» (2005), жертвам должна быть предоставлена возможность реабилитации. Чтобы быть эффективным, процесс реабилитации должен быть направлен на конкретные нужды жертвы и включать медицинский, психологический, социальный, образовательный и другие соответствующие аспекты. Некоторые жертвы из Беларуси уехали в страны-члены Совета Европы и туда могут прибыть еще больше людей, если ситуация с правами человека вскоре не улучшится. Таким образом, я призываю государства, состоящие в Совете Европы, помогать белорусским жертвам пыток и всем, кто нуждается в защите и прибывает на их территорию, — говорится в заявлении Миятович.

По мнению комиссара по правам человека Совета Европы, для предотвращения подобных случаев необходимо участие гражданского общества, а именно независимый мониторинг мест содержания задержанных и оказание правовой помощи оказавшимся под стражей.

— С большой озабоченностью я узнала, что адвокаты и правозащитники столкнулись с тем, что им препятствуют в доступе к лишенным свободы лицам во многих местах содержания задержанных в Беларуси, а также что власти во многих случаях отказывались предоставить информацию о задержанных, — пишет Миятович.

Она призвала страны, входящие в Совет Европы, продолжать выражать солидарность с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками из Беларуси и поддерживать в их усилиях по мониторингу и преданию огласке текущей ситуации с правами человека в стране. Она также пригласила Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток, так как этот документ устанавливает мониторинговый механизм, в основе которого лежат инспекции в места содержания задержанных.

В завершении комиссар выражает поддержку и сочувствие всем «мужественным правозащитникам, журналистам и гражданам в это трудное время».