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Обновленные курсы валют: доллар снова пошел вверх
22.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен - Sputnik. Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Белорусская валюта с самого начала торгов во вторник ослабла к доллару и укрепились к евро и российскому рублю. К окончанию торгов ситуации не изменилась.
В результате 22 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:
Соответственно, на сегодняшних торгах доллар вырос на 0,28% или 0,0072 рубля. При этом евро просел на 0,51% или 0,0157 рубля, а российский рубль потерял совсем незначительно в процентном выражении или 0,0003 рубля - в денежном.
Напомним, банки устанавливают курсы валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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На торгах во вторник белорусский рубль укрепил свои позиции по отношению к евро и российскому рублю.
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