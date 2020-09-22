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Обновленные курсы валют: доллар снова пошел вверх

22.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Белорусская валюта с самого начала торгов во вторник ослабла к доллару и укрепились к евро и российскому рублю. К окончанию торгов ситуации не изменилась.

В результате 22 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:

  • 1 доллар - 2,5905 рубля,
  • 1 евро - 3,0398 рубля,
  • 100 российских рублей - 3,3975 белорусского рубля.

Соответственно, на сегодняшних торгах доллар вырос на 0,28% или 0,0072 рубля. При этом евро просел на 0,51% или 0,0157 рубля, а российский рубль потерял совсем незначительно в процентном выражении или 0,0003 рубля - в денежном.

Напомним, банки устанавливают курсы валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На торгах во вторник белорусский рубль укрепил свои позиции по отношению к евро и российскому рублю.
 
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