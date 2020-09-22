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Греф пожаловался на нехватку в белорусской "дочке" Сбербанка рублей
22.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен – Sputnik. Белорусская "дочка" Сбербанка испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил журналистам во вторник глава Сбербанка России Герман Греф.
После резкого скачка курса доллара в Беларуси многие местные банки перестали выдавать потребительские кредиты. Среди них оказался и БПС-сбербанк. Причину этому пояснил глава головного офиса.
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"У нас есть проблемы с ликвидность в национальной валюте, в белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом он отметил, что с ликвидностью в российских рублях и остальных валютах у финансовой организации проблем нет.
Напомним, что в конце августа "Нацбанк"
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Стало известно, почему БПС-Сбербанк прекратил выдавать потребительские кредиты, как и многие другие банки в Беларуси.
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