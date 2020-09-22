Чек-лист по подготовке автомобиля к дальней поездке

Лето закончилось, но сезон авто путешествий продолжается. Бархатный сезон – идеальное время для дальних поездок: нет палящей жары и большого скопления туристов, да и цены на отдых существенно снижены. Если вы отложили свой отпуск на сентябрь, самое время подготовить автомобиль к дальней дороге.

Эксперты Бош Авто Сервис рекомендуют особое внимание уделить проверке тормозной системы, состояния аккумулятора и системы зажигания.

Начните с проверки работы тормозной системы. От ее исправности зависит ваша безопасность на дороге. Если тормозные колодки изношены хотя бы на 50%, специалисты рекомендуют их заменить на новые, особенно если вы отправляетесь в горную местность, где нагрузка на тормозную систему увеличивается в разы.

Проверьте уровень рабочих жидкостей и масла. Уровень тормозной жидкости, антифриза, воды в бачке стеклоомывателя, а также уровень моторного масла и масла для коробки передач должны соответствовать норме.

Если приближается срок плановой замены масла или тормозной жидкости, ее лучше провести до отъезда. Это поможет минимизировать возможные риски для авто, которое будет эксплуатироваться с повышенными нагрузками. На случай, если в пути все же возникнет необходимость долить тормозную жидкость, лучше взять с собой ENV4 объемом 250мл. Тормозная жидкость Bosch ENV4 отличается пониженной вязкостью, высокой температурой кипения и высокой смазывающей способностью.

Отдельное внимание уделите проверке температуры кипения тормозной жидкости. Почему это важно? Дело в том, что во время торможения тепло передается от колодок тормозным цилиндрам и затем тормозной жидкости. Если темп торможения очень высокий, жидкость может закипеть, что приводит к образованию пузырьков воздуха. При большом их количестве может образоваться воздушная пробка, которая негативно влияет на работу тормозной системы и даже может стать причиной отказа тормозов.

Проверьте давление в шинах и целостность протектора. Если планируете поездку в горы, где местами может быть бездорожье, слякоть или грязь, осмотрите состояние резины: если остаточная глубина протектора менее 3 мм, то на таких колесах ехать не рекомендуется.

Обязательно проверьте запасное колесо – убедитесь, что оно в хорошем состоянии, а в багажнике есть полный комплект инструментов для замены.

Свечи зажигания играют важную роль в работе автомобиля. Поэтому следует убедиться в их исправной работе, а в противном случае — заменить.

Рекомендованный интервал замены для иридиевых и платиновых свечей составляет от 60 до 90 и более тысяч километров. При использовании свечей несоответствующего типа и их эксплуатации сверх нормы происходит эрозия электрода. Это приводит к ухудшению характеристик и может вызвать его разрушение. Не стоит рисковать, свечи перед поездкой лучше установить новые.

Проверьте приводные ремни – необходимо провести их осмотр на наличие повреждений, а также проверить натяжение.

Проверьте работоспособность АКБ. В теплое время года неисправные аккумуляторы часто выходят из строя. Недостаток внимания к аккумулятору может привести к ситуации отказа от работы некоторых элементов автомобиля.

Помните: рабочее напряжение в аккумуляторе составляет 13,8–14,5 В; полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, в исправном состоянии должна выдавать не менее 12,6–12,7 В. Если решились на замену, выбирайте аккумулятор известного бренда. Например, АКБ Bosch отличаются низким саморазрядом, повышенной емкостью и увеличенным током холодного запуска, что облегчает запуск двигателя в любых погодных условиях.

Проверьте лампы и видимость в темное время суток, а также при влажной погоде. От исправности освещения во многом зависит и удобство, и безопасность вашего передвижения.

Во время долгой дороги совершенно невозможно спрогнозировать, когда перегорит одна из многочисленных ламп накаливания, которые по-прежнему входят в штатную комплектацию большинства современных автомобилей. Чтобы не подвергать ни себя, ни других участников дорожного движения риску, заблаговременно приобретите и возьмите с собой запасной комплект ламп.

Компания Bosch выпускает, например, наборы Maxibox и Minibox, в которые входят лампы накаливания с наиболее распространенными типами цоколя. Комплекты бывают нескольких видов в зависимости от основной лампы, используемой в фаре головного освещения: H1, H4 или H7. Наборы Maxibox отличает от Minibox расширенный перечень ламп, в него входят и лампочки, необходимые для освещения салона.

Проверьте салонный фильтр. При эксплуатации засорившегося салонного фильтра частицы грязи и пыли, проникающие в салон, могут вывести из строя систему кондиционирования.

Результатом станет появление бактерий и плесени, а вследствие – и неприятного резкого запаха в автомобиле. Если в поездку берете с сбой детей или в числе пассажиров есть аллергики, стоит всерьез задуматься о том, чтобы обезопасить себя и своих близких с помощью антиаллергенных фильтров Bosch Filter +.

Еще один очень важный момент: перед поездкой обязательно составьте карту СТО, шиномонтажей и заправочных станций по вашему маршруту.

Запишите адреса и номера телефонов, чтобы иметь под рукой контакты в случае необходимости. Высококачественный сервис вашему автомобилю предоставят в сети Бош Авто Сервис. Самое современное диагностическое оборудование, опытный и квалифицированный персонал позволяют фирменным СТО Бош Авто Сервис осуществлять быстрый и точный поиск и устранение неисправностей на любых марках авто.