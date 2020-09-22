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Чек-лист по подготовке автомобиля к дальней поездке
22.09.2020 13:57 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Лето закончилось, но сезон авто путешествий продолжается. Бархатный сезон – идеальное время для дальних поездок: нет палящей жары и большого скопления туристов, да и цены на отдых существенно снижены. Если вы отложили свой отпуск на сентябрь, самое время подготовить автомобиль к дальней дороге.
Эксперты Бош Авто Сервис рекомендуют особое внимание уделить проверке тормозной системы, состояния аккумулятора и системы зажигания.
Если приближается срок плановой замены масла или тормозной жидкости, ее лучше провести до отъезда. Это поможет минимизировать возможные риски для авто, которое будет эксплуатироваться с повышенными нагрузками. На случай, если в пути все же возникнет необходимость долить тормозную жидкость, лучше взять с собой ENV4 объемом 250мл. Тормозная жидкость Bosch ENV4 отличается пониженной вязкостью, высокой температурой кипения и высокой смазывающей способностью.
Обязательно проверьте запасное колесо – убедитесь, что оно в хорошем состоянии, а в багажнике есть полный комплект инструментов для замены.
Рекомендованный интервал замены для иридиевых и платиновых свечей составляет от 60 до 90 и более тысяч километров. При использовании свечей несоответствующего типа и их эксплуатации сверх нормы происходит эрозия электрода. Это приводит к ухудшению характеристик и может вызвать его разрушение. Не стоит рисковать, свечи перед поездкой лучше установить новые.
Помните: рабочее напряжение в аккумуляторе составляет 13,8–14,5 В; полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, в исправном состоянии должна выдавать не менее 12,6–12,7 В. Если решились на замену, выбирайте аккумулятор известного бренда. Например, АКБ Bosch отличаются низким саморазрядом, повышенной емкостью и увеличенным током холодного запуска, что облегчает запуск двигателя в любых погодных условиях.
Во время долгой дороги совершенно невозможно спрогнозировать, когда перегорит одна из многочисленных ламп накаливания, которые по-прежнему входят в штатную комплектацию большинства современных автомобилей. Чтобы не подвергать ни себя, ни других участников дорожного движения риску, заблаговременно приобретите и возьмите с собой запасной комплект ламп.
Компания Bosch выпускает, например, наборы Maxibox и Minibox, в которые входят лампы накаливания с наиболее распространенными типами цоколя. Комплекты бывают нескольких видов в зависимости от основной лампы, используемой в фаре головного освещения: H1, H4 или H7. Наборы Maxibox отличает от Minibox расширенный перечень ламп, в него входят и лампочки, необходимые для освещения салона.
Результатом станет появление бактерий и плесени, а вследствие – и неприятного резкого запаха в автомобиле. Если в поездку берете с сбой детей или в числе пассажиров есть аллергики, стоит всерьез задуматься о том, чтобы обезопасить себя и своих близких с помощью антиаллергенных фильтров Bosch Filter +.
Запишите адреса и номера телефонов, чтобы иметь под рукой контакты в случае необходимости. Высококачественный сервис вашему автомобилю предоставят в сети Бош Авто Сервис. Самое современное диагностическое оборудование, опытный и квалифицированный персонал позволяют фирменным СТО Бош Авто Сервис осуществлять быстрый и точный поиск и устранение неисправностей на любых марках авто.
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Лето закончилось, но сезон авто путешествий продолжается. Бархатный сезон – идеальное время для дальних поездок: нет палящей жары и большого скопления туристов,...
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