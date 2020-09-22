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Белорусам предложили карты для шопинга в ТРЦ DanaMall с бонусами

22.09.2020 13:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

БПС-Сбербанк совместно с Mastercard выпустил кобрендинговую бонусную карту DanaCard для посетителей ТРЦ Dana Mall. С ее помощью можно получать повышенные бонусы за покупки в магазинах. Кобренд стал первым подобным проектом для банка с крупным торговым центром.

DanaCard позволяет накапливать бонусы и впоследствии обменивать их на подарочные сертификаты. Механика проста: в месяц оформления карты и в течение двух последующих месяцев при оплате в торговых объектах ТРЦ DanaMall поступает до 5% бонусами от суммы транзакций, затем – до 3%. Начисление баллов за пределами торгового центра – до 1%. Накопленные бонусы можно обменять на подарочные сертификаты для оплаты покупок.

Оформление бонусной карты DanaCard Mastercard World сроком на 3 года обойдется в 3 копейки. При расчетах картой на 200 рублей в месяц, плата за обслуживание в 2 рубля взыматься не будет. Пополнять баланс можно без комиссии через ЕРИП с карты любого белорусского банка.

Вместе с бонусами по карте предусмотрены дополнительные скидки по программе лояльности «Моцная картка». Это позволит экономить на покупках еще больше.

К премьере новинки БПС-Сбербанк приурочил открытие подразделения в ТРЦ DanaMall (в районе инфоцентра). Здесь можно получить индивидуальную консультацию по банковским продуктам и оформить карту DanaCard Mastercard.

 
 
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БПС-Сбербанк совместно с Mastercard выпустил кобрендинговую бонусную карту DanaCard для посетителей ТРЦ Dana Mall. С ее помощью можно получать повышенные бонусы за покупки в...
 
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