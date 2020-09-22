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Расширенный пакет ТВ-каналов с бонусом предлагают пользователям МТС ТВ

22.09.2020 13:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает абонентам, которые ранее пользовались сервисом МТС ТВ, подключиться к расширенному пакету ТВ-каналов с бонусом — первую неделю услуга будет доступна бесплатно.

В рамках акции абоненты, отключившие «МТС ТВ» 90 дней назад и более, могут подключить услугу «МТС ТВ Плюс, день» с расширенным пакетом ТВ-каналов и пользоваться ею бесплатно в течение 7 дней.

По окончании бонусного периода плата за пользование услугой «МТС ТВ Плюс, день» составит 0,50 рубля в сутки, подписка на услугу продлевается автоматически каждые сутки. Интернет-трафик при просмотре телеканалов не тарифицируется с SIM-карты, на которой активирована услуга.

Чтобы присоединиться к акции «Вместе с МТС ТВ», нужно отправить USSD-запрос *543#.

Услуга «МТС ТВ Плюс, день» включает 120 рейтинговых телеканалов различных тематик, в число которых входят Euronews, ББК, ТНТ, Setanta, UFC, Кинопремьера, Amedia, Spike, Nickelodeon, Nick Jr и многие другие. Просматривать телеканалы можно одновременно на 5 устройствах, на большинстве телеканалов контент сохраняется в архиве до 7 дней.

Подробнее читайте здесь.

 
 
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МТС предлагает абонентам, которые ранее пользовались сервисом МТС ТВ, подключиться к расширенному пакету ТВ-каналов с бонусом — первую неделю услуга будет...
 
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