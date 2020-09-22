$ 1300 за «квадрат» для неочередников. В продаже появились квартиры в новом ЖК «Гармония» в Минске

В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 82 квадратных метров. Квартиры сдаются без отделки, в каждой есть балкон или лоджия (остекление лоджий - из алюминиевого профиля, с раздвижными створками). Из «плюсов»: «французские» окна, высокие потолки в 2,7 метра и индивидуальные счетчики тепла. Встроенных помещений административного назначения в доме нет.

Сейчас к долевому строительству предлагается 60 квартир (24 «однушек», 18 «двушек» и 18 «трешек»). Цена «квадрата» для неочередников – $1300. Расчет производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. Отметим, что застройщик может регулировать стоимость объекта долевого строительства в зависимости от площади, условий оплаты объекта долевого строительства, а также иных, предусмотренных системой регулирования стоимости объекта долевого строительства, условий.