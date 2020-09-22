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$ 1300 за «квадрат» для неочередников. В продаже появились квартиры в новом ЖК «Гармония» в Минске

22.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

СООО «АРЭСА-СЕРВИС» опубликовало проектную декларацию по продаже квартир в доме №43 на улице Розы Люксембург (1-я очередь строительства). В продаже появилось 60 квартир, цена «квадрата» – $1300. Соответствующая информация опубликована в свежем номере газеты «Звязда».

$ 1300 за «квадрат» для неочередников. В продаже появились квартиры в новом ЖК «Гармония» в Минске
Иллюстрация "Арэса - Сервис"

ЖК«Гармония» строится на пересечении ул. Розы Люксембург и пр. Жукова. Комплекс состоит из 9-этажки и многоуровневой автостоянки на 300 машиномест. Дом монолитно-каркасный, состоит из 5 секций. Строительство первой очереди (1 и 2 секции) стартовало в сентябре 2020 года, срок ввода в эксплуатацию запланирован на октябрь 2021 года. Застройщик – «АРЭСА-СЕРВИС».

$ 1300 за «квадрат» для неочередников. В продаже появились квартиры в новом ЖК «Гармония» в Минске

В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 82 квадратных метров. Квартиры сдаются без отделки, в каждой есть балкон или лоджия (остекление лоджий - из алюминиевого профиля, с раздвижными створками). Из «плюсов»: «французские» окна, высокие потолки в 2,7 метра и индивидуальные счетчики тепла. Встроенных помещений административного назначения в доме нет.

Сейчас к долевому строительству предлагается 60 квартир (24 «однушек», 18 «двушек» и 18 «трешек»). Цена «квадрата» для неочередников – $1300. Расчет производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. Отметим, что застройщик может регулировать стоимость объекта долевого строительства в зависимости от площади, условий оплаты объекта долевого строительства, а также иных, предусмотренных системой регулирования стоимости объекта долевого строительства, условий.

$ 1300 за «квадрат» для неочередников. В продаже появились квартиры в новом ЖК «Гармония» в Минске
$ 1300 за «квадрат» для неочередников. В продаже появились квартиры в новом ЖК «Гармония» в Минске

Прием и регистрация заявлений на заключение договоров создания объекта долевого строительства осуществляется в порядке живой очереди.

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Теги: Минск
 
 
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СООО «АРЭСА-СЕРВИС» опубликовало проектную декларацию по продаже квартир в доме №43 на улице Розы Люксембург (1-я очередь строительства). В продаже появилось 60...
 
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