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$ 1300 за «квадрат» для неочередников. В продаже появились квартиры в новом ЖК «Гармония» в Минске
22.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
СООО «АРЭСА-СЕРВИС» опубликовало проектную декларацию по
ЖК«Гармония» строится на пересечении ул. Розы Люксембург и пр. Жукова. Комплекс состоит из 9-этажки и многоуровневой автостоянки на 300 машиномест. Дом монолитно-каркасный, состоит из 5 секций. Строительство первой очереди (1 и 2 секции) стартовало в сентябре 2020 года, срок ввода в эксплуатацию запланирован на октябрь 2021 года. Застройщик – «АРЭСА-СЕРВИС».
В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 82 квадратных метров. Квартиры сдаются без отделки, в каждой есть балкон или лоджия (остекление лоджий - из алюминиевого профиля, с раздвижными створками). Из «плюсов»: «французские» окна, высокие потолки в 2,7 метра и индивидуальные счетчики тепла. Встроенных помещений административного назначения в доме нет.
Сейчас к долевому строительству предлагается 60 квартир (24 «однушек», 18 «двушек» и 18 «трешек»). Цена «квадрата» для неочередников – $1300. Расчет производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. Отметим, что застройщик может регулировать стоимость объекта долевого строительства в зависимости от площади, условий оплаты объекта долевого строительства, а также иных, предусмотренных системой регулирования стоимости объекта долевого строительства, условий.
Прием и регистрация заявлений на заключение договоров создания объекта долевого строительства осуществляется в порядке живой очереди.
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СООО «АРЭСА-СЕРВИС» опубликовало проектную декларацию по продаже квартир в доме №43 на улице Розы Люксембург (1-я очередь строительства). В продаже появилось 60...
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