Венедиктов: Лукашенко и Путин обсуждали судьбу Бабарико

Источник материала: Tut.by

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что на переговорах в Сочи 14 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали судьбу бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Об этом близкий к Кремлю журналист заявил в эфире передачи « Будем наблюдать ».





— Я думаю, что судьба Бабарико и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результат. Но мы его увидим, — сказал Венедиктов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал TUT.BY, что не располагает информацией о переговорах президентов по поводу Бабарико. Вместе с тем он усомнился, что главред «Эхо Москвы» знает об этом, поскольку встреча Лукашенко и Путина проходила в формате «один на один».

Получить комментарий в пресс-службе Александра Лукашенко не удалось.

Ранее Венедиктов сравнивал действия Лукашенко в отношении Белгазпромбанка с поведением российских властей в ситуации с ЮКОСом или НТВ. При этом радиоведущий был уверен, что Путин не смирится с фактическим захватом российского актива, Белгазпромбанка.

После переговоров Лукашенко и Путина в Сочи стало известно, что Беларусь получит от подконтрольного России Евразийского фонда стабилизации и развития 500 млн долларов, и затем полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом» в размере 330 млн долларов.

Виктор Бабарико около 20 лет руководил Белгазпромбанком, пока в мае 2020 года не заявил о президентских амбициях. 18 июня Бабарико и его сына, который возглавлял предвыборный штаб отца, задержали. 14 июля ЦИК отказал банкиру в регистрации кандидатом в президенты, несмотря на собранные около 400 тысяч подписей.

До выборов были задержаны около 10 топ-менеджеров Белгазпромбанка, а также более 20 друзей и партнеров Виктора Бабарико. В августе-сентябре силовики нанесли заключительный удар по штабу Бабарико: задержали или выдворили за границу ключевых участников и опечатали основной офис.

Газпромбанку и «Газпрому» принадлежит по 49,818% акций Белгазпромбанка, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», стопроцентной «дочке» Газпрома, — 0,266% акций. Доля Госкомимущества Беларуси в банке — 0,097% акций.

На 2020 год 66% акций «Эхо Москвы» принадлежат «Газпром-Медиа Холдинг».