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Нацбанк о поддержке ликвидности банков: сейчас вопрос не рассматриваем
22.09.2020 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен - Sputnik. Вопрос о возобновлении операций по поддержке ликвидности банков в данный момент не обсуждается, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального банка Беларуси.
"На сегодняшний день Нацбанк не рассматривает вопрос возобновления операций по поддержке ликвидности банков", - отметил пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.
Напомним, Нацбанк
Во вторник глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что белорусская "дочка" финансового учреждения "БПС-Сбербанк"
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Регулятор приостановил операции по поддержке ликвидности банков в конце августа, а позже продлил приостановку до 14 октября.
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