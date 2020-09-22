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Нацбанк о поддержке ликвидности банков: сейчас вопрос не рассматриваем

22.09.2020 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Вопрос о возобновлении операций по поддержке ликвидности банков в данный момент не обсуждается, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального банка Беларуси.

© Photo : БПС-Сбербанк
Греф пожаловался на нехватку в белорусской "дочке" Сбербанка рублей

"На сегодняшний день Нацбанк не рассматривает вопрос возобновления операций по поддержке ликвидности банков", - отметил пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.

Напомним, Нацбанк приостановил операции по поддержке ликвидности банков в конце августа, возобновить их он должен был с 15 сентября. При этом в сентябре регулятор сообщил о продлении приостановки до 14 октября. Решение продлить этот срок было направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Во вторник глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что белорусская "дочка" финансового учреждения "БПС-Сбербанк" испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях. В связи с этим банк перестал выдавать кредиты в белорусской валюте. При этом Греф отметил, что с ликвидностью в российских рублях и остальных валютах у финансовой организации проблем нет.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Регулятор приостановил операции по поддержке ликвидности банков в конце августа, а позже продлил приостановку до 14 октября.
 
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