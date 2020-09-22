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Новый глава Мингорисполкома потребовал разобраться с долгостроями

22.09.2020 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал завершить строительство долгостроев, которые должны быть сданы в текущем году, об этом сообщили в пресс-службе столичного органа местной власти.

© Pixabay
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Он подчеркнул, что все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в 2020 году, должны быть введены в эксплуатацию до конца года.

"На всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням", - заявил глава Мингорисполкома во время оперативного совещания.

По плану, за 2020–2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов, при этом 104 из них - в текущем году. В данный момент завершено строительство 57 объектов.

Еще в прошлом году министерство архитектуры и строительства Беларуси предложило решать проблему долгостроев радикально: сроки возведения увеличивать только один раз, и в случае их неисполнения изымать недостроенные здания. Также шла речь о том, чтобы дать возможность застройщикам регистрировать долгострои в рамках БРТИ - это сделает их объектами купли-продажи. Таким образом будет сформирован рынок недостроя жилья и административных зданий.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Кухарев заявил, что все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в текущем году, должны быть введены в эксплуатацию.
 
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