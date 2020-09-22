Греф пожаловался на дефицит рублей у белорусской дочки. Лукавит?

Источник материала: Tut.by

Председатель правления российского «Сбербанка» Герман Греф в эфире телеканала «Россия-24» заявил у проблемах с рублевой ликвидностью у белорусской «дочки», БПС-Сбербанка. Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии TUT.BY отметил, что в словах Грефа «есть очевидное лукавство».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— У нас есть проблемы в национальной валюте — белорусском рубле — как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте приостановлено, — заявил Греф, отметив, что проблема на рынке сохранится, Нацбанк не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности.

Вадим Иосуб обращает внимание на то, что, во-первых, ситуация с рублевой ликвидностью в целом по системе уже нормализовалась. В Нацбанке TUT.BY подтвердили, что ситуация с ликвидностью действительно нормализовалась. Подтверждение этому — динамика ставок на межбанке. С 9 сентября ставки снизились с более чем 25% до 13,7% (на 21 сентября). Регулятор рассчитывает, что уже в обозримом будущем ставки вернутся к однозначным значениям.

— Во-вторых, Нацбанк Беларуси прекратил использовать один инструмент поддержки ликвидности — кредиты овернайт. При этом широко используются другие инструменты, в частности, аукционы. Но ставки по этому инструменту выше, — отметил аналитик.

Он уточнил, что кредиты овернайт изначально предназначены для закрытия краткосрочных разрывов ликвидности.

— Условно говоря, сегодня денег нет, но завтра они придут — на этот период надо перекредитоваться. Но сейчас проблема у банков иная. Наметился отток ресурсов, банковских депозитов, это более долгосрочная проблема и кредиты овернайт для ее решения не предназначены. Для этого есть инструменты с рыночными ставками, — пояснил Вадим Иосуб.

Эксперт подчеркнул, что функция любого банка — в балансировке активов и пассивов. И если произошел заметный отток пассивов, то нельзя держать активы на прежнем уровне, ежедневно перекредитовываясь у Нацбанка. Надо сокращать активные операции, ограничивать выдачу новых кредитов.

— Почему надо ждать помощи исключительно от белорусского Нацбанка? Могут и акционеры помочь, если есть потребность в ресурсах. У Нацбанка как у регулятора нет обязательств по обеспечению поддержки в таких случаях. Поддержка, если она оказывается, должна оказываться по рыночным ставкам, - подчеркнул эксперт.

Напомним, в сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов РФ Антон Силуанов поручили крупнейшим российским госбанкам обеспечить приток ликвидности в банки Беларуси. Сбербанку, ВТБ и ВЭБу, у которых в Беларуси есть дочерние банки, поручено было не закрывать межбанковские лимиты. Reuters назвал такое поручение «знаком поддержки Москвой белорусского лидера Александра Лукашенко».

При этом в августе рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s зафиксировали в банковском секторе Беларуси признаки дефицита ликвидности.

Аналитики Сбербанка России указывали, что политический кризис вызвал значительную турбулентность в банковской системе Беларуси. Желание заработать на ослаблении белорусского рубля подогрело интерес населения к кредитным продуктам. В результате давление на белорусский рубль возросло. Пытаясь стабилизировать ситуацию, Нацбанк 24 августа временно, на срок до 14 сентября, потом его продлили до 13 октября, приостановил постоянно доступные операции по поддержке ликвидности банков, что привело к резкому росту ставок на межбанковском рынке. В Нацбанке отмечают, что на сегодняшний день вопрос возвращения к кредитам овернайт не рассматривается.