«Я готов поехать в Минск». Глава дипломатии ЕС рассказал о шагах в отношении Беларуси

Источник материала: Tut.by

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, какие шаги в отношении Беларуси Евросоюз планирует предпринять, учитывая сложившуюся ситуацию, а также заявил, что готов приехать в Минск, если это будет способствовать урегулированию кризиса. Об этом он рассказал в своем блоге на сайте Европейской службы внешних связей.



Фото: Reuters

Жозеп Боррель сообщил, что на совещании глав дипломатических ведомств стран Евросоюза в понедельник, 21 сентября, обсуждались четыре главных шага, которые должны стать ответом на действия властей Беларуси.

Первый из них — введение пакета санкций. В список, по его словам, уже включены около 40 лиц и организаций, которые несут ответственность за фальсификацию выборов, репрессии по отношению к мирным демонстрантам и управляемую властями жестокость. Он пояснил, что это означает заморозку их счетов и активов в пределах Евросоюза, невозможность получить какое-либо финансирование от ЕС, а также запрет на въезд в Европейский союз.

Второй важной составляющей Боррель назвал концентрацию усилий на создании условий для национального диалога. Как заявил глава европейской дипломатии, Координационный совет, который требует проведения новых, свободных и честных выборов с привлечением международных наблюдателей, должен быть включен в этот процесс. По его словам, лучший путь выхода из кризиса — организация заслуживающего доверия голосования.

— Неделями белорусские власти отказывались от любого взаимодействия с про-демократическим движением или международного посредничества ОБСЕ, где состоит Беларусь. Несмотря на эту прискорбную позицию, нам необходимо продолжать изучать любые возможности. По этой причине я приветствую и поддерживаю активацию Московского механизма ОБСЕ для отправки миссии экспертов с целью поиска фактов предполагаемых нарушений прав человека. Мы также поддерживаем предложение текущего и будущего председателей ОБСЕ, Албании и Швеции, отправиться в Минск. Я готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу. До настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне, — пишет Боррель.

Он еще раз подчеркнул, что ЕС не собирается вмешиваться в дела Беларуси, а лишь поддерживает демократический выбор и фундаментальные права белорусского народа, причем не потому, что хочет повлиять на результат выборов или подтолкнуть страну к определенным решениям. Также Боррель отметил, что, учитывая исторические и культурные связи Беларуси с Россией, он регулярно общается на тему ситуации в нашей стране с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которому также рекомендовал отказаться от любого вмешательства в дела Беларуси, и заявил, что Россия может способствовать налаживанию диалога властей страны с оппозицией.

Третьей составляющей, по словам Борреля, является пересмотр взаимоотношений Беларуси и ЕС с использованием различных инструментов, в том числе и в рамках «Восточного партнерства». Также Евросоюз планирует поддерживать гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси, увеличить контакты со студентами и способствовать студенческому обмену с ЕС.

Последним пунктом программы является финансовая поддержка белорусов. Боррель рассказал, что Еврокомиссия уже выделила 53 миллиона евро для немедленной поддержки белорусского народа. Деньги должны пойти на правовую и медицинскую помощь пострадавшим, а также другую срочную поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Средства также предполагается потратить и на развитие гражданского общества и независимых СМИ в стране.

Напомним, на прошедшей 21 сентября встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе так и не удалось принять решение о введении в отношении Беларуси пакета санкций, так как для этого требовалось единогласное решение, а против выступил Кипр, увязывающий свою позицию с требованием ввести санкции в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.