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Акция в МТС: скидка 300 рублей на смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ

22.09.2020 15:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 21 сентября популярный смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ присоединился к акции «Всё и сразу!». Теперь его можно приобрести со скидкой 300 рублей, а при первом подключении на тарифный план «Безлимитище+» – еще и получить скидку на абонентскую плату.

Смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ оснащен ярким безрамочным 6,15-дюймовым экраном с Full HD+ разрешением. Его умная тройная камера на 48+8+2 Мп умеет автоматически устанавливать настройки цвета, яркости и контрастности, чтобы снимки получались максимально качественными. Фронтальная камера на 32 Мп способна работать при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта.

Мощный 8-ядерный процессор и большой объем памяти позволят наслаждаться даже требовательными к ресурсам играми. А поддержка сервисов Google откроет доступ к магазину приложений Play Market, онлайн-картам Google Maps и другим полезным приложениям.

По акции «Всё и сразу!» Huawei P30 lite 6/256 ГБ можно приобрести единым платежом всего за 479 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит 63,54 рубля, а на два года – 30,39 рубля.

Чтобы принять участие в акции «Всё и сразу!» необходимо подключиться или сменить тарифный план на «Безлимитище+» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи на нем. При этом, абоненты, впервые подключившие тариф «Безлимитище+», получают скидку на абонентскую плату: в течение первых 180 дней все преимущества тарифа будут доступны за 12,50 рубля в месяц.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
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С 21 сентября популярный смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ присоединился к акции «Всё и сразу!». Теперь его можно приобрести со скидкой 300 рублей, а при первом подключении на...
 
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