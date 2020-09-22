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Акция в МТС: скидка 300 рублей на смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ
22.09.2020 15:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 21 сентября популярный смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ присоединился к акции «Всё и сразу!». Теперь его можно приобрести со скидкой 300 рублей, а при первом подключении на тарифный план «Безлимитище+» – еще и получить скидку на абонентскую плату.
Смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ оснащен ярким безрамочным 6,15-дюймовым экраном с Full HD+ разрешением. Его умная тройная камера на 48+8+2 Мп умеет автоматически устанавливать настройки цвета, яркости и контрастности, чтобы снимки получались максимально качественными. Фронтальная камера на 32 Мп способна работать при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта.
Мощный 8-ядерный процессор и большой объем памяти позволят наслаждаться даже требовательными к ресурсам играми. А поддержка сервисов Google откроет доступ к магазину приложений Play Market, онлайн-картам Google Maps и другим полезным приложениям.
По акции
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Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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С 21 сентября популярный смартфон Huawei P30 lite 6/256 ГБ присоединился к акции «Всё и сразу!». Теперь его можно приобрести со скидкой 300 рублей, а при первом подключении на...
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