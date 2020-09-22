Комитет по международным делам Сената США утвердил кандидатуру посла в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Комитет по международным делам американского Сената 22 сентября утвердил кандидатуру Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси. Трансляция велась на сайте комитета.



Фото: Reuters

Кандидатура Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси прошла этап одобрения в комитете по международным делам, теперь ее должен утвердить полный состав Сената США. Кандидатура Фишер была выдвинута американским президентом Дональдом Трампом еще в апреле этого года.

Джули Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО, а также в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.

В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил , что США намерены вернуть своего посла в Беларусь.

На данный момент американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. С конца июля этого года посольство возглавляет временный поверенный в делах США Джеффри Джук.