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Комитет по международным делам Сената США утвердил кандидатуру посла в Беларуси
22.09.2020 19:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет по международным делам американского Сената 22 сентября утвердил кандидатуру Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси. Трансляция
Кандидатура Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси прошла этап одобрения в комитете по международным делам, теперь ее должен утвердить полный состав Сената США. Кандидатура Фишер была
Джули Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО, а также в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.
В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и
На данный момент американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. С конца июля этого года посольство
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Комитет по международным делам американского сената 22 сентября утвердил кандидатуру Джули Фишер в качестве посла США в Беларуси.
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