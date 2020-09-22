Прокуратура выпроводила литовского производителя индюшатины из СЭЗ «Гродноинвест»

Источник материала: Tut.by

Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» лишила статуса резидента компанию «Арвибелагро», которая принадлежит известному литовскому предпринимателю. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, решение принято после представления, направленного прокуратурой Лидского района.



В 2015 году «Арвибелагро» стала первым резидентом северного сектора лидской площадки СЭЗ «Гродноинвест». Фото: lidanews.by

По данным прокуратуры Гродненской области, уже длительное время компания с иностранным капиталом «практически не осуществляла производственную и внешнеторговую деятельность». «Единичные партии товаров изготавливали и экспортировали лишь для последующего освобождения предприятия от уплаты налога на недвижимость. При этом размер не поступивших в бюджет сумм налогов в сотни раз превысил объемы экспорта предприятия», говорится в сообщении.

С сентября 2019 года «Арвибелагро» систематически нарушало порядок выплаты заработной платы сотрудникам, допускало задолженность по уплате налоговых платежей, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

По мнению прокуратуры, предоставление этой частной компании «льгот и преференций и его дальнейшее функционирование в качестве резидента СЭЗ будут причинять вред государственным и общественным интересам».

В начале 2017 года группа компаний ARVI литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. На открытии нового завода «Арвибелагро» побывали первые лица Беларуси. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, около 70% из которых — кредиты «БПС-Сбербанка».

24 июля 2020 года Видмантаса Кучинскаса задержали в Словении по просьбе России, где в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Альфа-Банк намерен взыскать с литовского бизнесмена 20 млн евро, которые Кучинскас взял для развития в Калининградской области дочернего предприятия по производству удобрений. В августе Генпрокуратура Литвы обратилась к Словении с просьбой о выдаче Кучинскаса, в отношении которого «ведется досудебное расследование».