Минюст выясняет обстоятельства подписания резолюции, где 10 партий осудили насилие и потребовали новых выборов

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции Беларуси выясняет обстоятельства подписания резолюции , в которой десять зарегистрированных политических партий осудили происходящее в стране насилие и потребовали провести новые выборы президента.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пресс-служба Белорусской социал-демократической партии («Грамада») 22 сентября опубликовала в своем телеграм-канале фотокопию письма с требованием о предоставлении информации за подписью замначальника управления Минюста по вопросам некоммерческих организаций Алексея Печкурова.

Чиновник в письме указал на то, что Минюст «осуществляет контроль за соответствием деятельности политических партий Конституции Республики Беларусь, иным актам законодательства и их уставам».

«Руководствуясь ч. 3 ст. 27 закона Республики Беларусь „О политических партиях“, предлагаем в срок до 25 сентября 2020 года представить в Министерство юстиции информацию, каким органом партии принимались решения об участии представителя Белорусской социал-демократической партии („Грамада“) в круглом столе, прошедшем 10 сентября 2020 года, и подписании им резолюции с приложением соответствующего протокола (его копии)», — говорится в письме.

Исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов сообщил БелаПАН, что ОГП получила подобный документ. «Содержание практически совпадает, немножко разница есть, но суть та же», — сказал он.

Факт получения такого же письма подтвердил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. «Нам такое тоже приходило, — сообщил политик. — Я думаю, что это придет всем политическим партиям [подписавшим резолюцию], судя по всему. У нас запросили информацию, как принималось решение, кто подписывал документ, плюс у нас они дополнительно поставили в этом письме вопрос по юридическому адресу».

На заседании круглого стола 10 сентября представители 10 из 15 зарегистрированных в Беларуси политических партий приняли общую резолюцию, в которой осудили насилие, а также призвали к диалогу и проведению новых президентских выборов.

Среди подписавших резолюцию как оппозиционные, так и провластные партии: Белорусская социально-спортивная партия, Белорусская социал-демократическая партия («Грамада»), Республиканская партия, Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир», Партия БНФ, Белорусская партия «Зеленые», Республиканская партия труда и справедливости и Социал-демократическая партия народного согласия.

Представители партий потребовали от госорганов и должностных лиц «принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений, произвольных задержаний для последующего привлечения к ответственности виновных».

«Предлагаем органам государственной власти организовать диалог с представителями всего спектра общественно-политических сил Беларуси по вопросу проведения в течение ближайших 6 месяцев новых выборов президента Республики Беларусь», — говорится в резолюции.

Кроме того, участники круглого стола учредили постоянно действующее совещание политических партий.

На встрече с «политическим активом» Беларуси 16 сентября Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции провести перерегистрацию партий. «Но мы же понимаем, что это не партии, когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.