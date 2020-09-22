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Минюст выясняет обстоятельства подписания резолюции, где 10 партий осудили насилие и потребовали новых выборов
23.09.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство юстиции Беларуси выясняет обстоятельства подписания
Пресс-служба Белорусской социал-демократической партии («Грамада») 22 сентября
Чиновник в письме указал на то, что Минюст «осуществляет контроль за соответствием деятельности политических партий Конституции Республики Беларусь, иным актам законодательства и их уставам».
«Руководствуясь ч. 3 ст. 27 закона Республики Беларусь „О политических партиях“, предлагаем в срок до 25 сентября 2020 года представить в Министерство юстиции информацию, каким органом партии принимались решения об участии представителя Белорусской социал-демократической партии („Грамада“) в круглом столе, прошедшем 10 сентября 2020 года, и подписании им резолюции с приложением соответствующего протокола (его копии)», — говорится в письме.
Исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов сообщил БелаПАН, что ОГП получила подобный документ. «Содержание практически совпадает, немножко разница есть, но суть та же», — сказал он.
Факт получения такого же письма подтвердил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. «Нам такое тоже приходило, — сообщил политик. — Я думаю, что это придет всем политическим партиям [подписавшим резолюцию], судя по всему. У нас запросили информацию, как принималось решение, кто подписывал документ, плюс у нас они дополнительно поставили в этом письме вопрос по юридическому адресу».
На заседании круглого стола 10 сентября представители 10 из 15 зарегистрированных в Беларуси политических партий приняли общую резолюцию, в которой осудили насилие, а также призвали к диалогу и проведению новых президентских выборов.
Среди подписавших резолюцию как оппозиционные, так и провластные партии: Белорусская социально-спортивная партия, Белорусская социал-демократическая партия («Грамада»), Республиканская партия, Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир», Партия БНФ, Белорусская партия «Зеленые», Республиканская партия труда и справедливости и Социал-демократическая партия народного согласия.
Представители партий потребовали от госорганов и должностных лиц «принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений, произвольных задержаний для последующего привлечения к ответственности виновных».
«Предлагаем органам государственной власти организовать диалог с представителями всего спектра общественно-политических сил Беларуси по вопросу проведения в течение ближайших 6 месяцев новых выборов президента Республики Беларусь», — говорится в резолюции.
Кроме того, участники круглого стола учредили постоянно действующее совещание политических партий.
На встрече с «политическим активом» Беларуси 16 сентября Александр Лукашенко
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Минюст выясняет обстоятельства подписания резолюции, где 10 партий осудили насилие и потребовали новых выборов
Министерство юстиции Беларуси выясняет обстоятельства подписания резолюции, в которой десять зарегистрированных политических партий осудили происходящее в...
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