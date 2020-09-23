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Мингорисполкому выделят деньги из бюджета на хранилища радиоактивных отходов
23.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен - Sputnik. Мингорисполкому выделят деньги из республиканского бюджета на хранилища радиоактивных отходов, соответствующее постановление Совета министров от 18 сентября №544 официально опубликовано в среду на Национальном правовом портале.
В документе говорится, что в четвертом квартале текущего года Мингорисполкому выделят 190 тысяч рублей на техническое укрепление законсервированных и выводимых из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, которыми управляет спецпредприятие по обращению с радиоактивными отходами КУП "Экорес". Эту сумму перечислят из республиканского бюджета из средств, предусмотренных на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Это постановление правительства вступило в силу со дня его принятия.
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Средства выделят для технического укрепления законсервированных и выводимых из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, которыми управляет спецпредприятие...
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