Мингорисполкому выделят деньги из бюджета на хранилища радиоактивных отходов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Мингорисполкому выделят деньги из республиканского бюджета на хранилища радиоактивных отходов, соответствующее постановление Совета министров от 18 сентября №544 официально опубликовано в среду на Национальном правовом портале.

В документе говорится, что в четвертом квартале текущего года Мингорисполкому выделят 190 тысяч рублей на техническое укрепление законсервированных и выводимых из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, которыми управляет спецпредприятие по обращению с радиоактивными отходами КУП "Экорес". Эту сумму перечислят из республиканского бюджета из средств, предусмотренных на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Это постановление правительства вступило в силу со дня его принятия.