Нацбанк Беларуси посоветовал коммерческим банкам не выплачивать дивиденды в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам применять и в течение 2021 года ряд контрциклических мер, которые действуют до конца 2020 года для смягчения влияния негативных факторов на их деятельность. Об этом говорится в письме регулятора в адрес банков (копия есть у TUT.BY).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В марте текущего года Нацбанк сообщил о применении контрциклических мер по регулированию деятельности банков. В числе прочего речь шла о предоставлении кредитной поддержки предприятиям реального сектора экономики в условиях пандемии. Регулятор также временно смягчил ряд надзорных требований.

«Вместе с тем влияние внешних негативных факторов на экономику продолжается, в связи с чем Национальным банком проведен анализ использования банками контрциклических мер и последствий прекращения их действия. На основании проведенного анализа принято решение о предоставлении банкам возможности применения отдельных контрциклических мер в 2021 году», — говорится в письме.

В частности, Нацбанк рекомендует «осуществлять приоритетное направление в 2021 году прибыли за 2020 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды и не осуществлять в 2021 году выплаты дивидендов акционерам банков».

Указанные рекомендации «необходимо довести до наблюдательных советов (советов директоров) и акционеров банков для принятия соответствующих решений».

Ситуация усугубилась после выборов президента Беларуси 9 августа. Банки зафиксировали большой отток средств клиентов и повысившийся спрос на иностранную валюту. В итоге Нацбанк, чтобы не допустить резкого колебания обменного курса, был вынужден прибегнуть к золотовалютным резервам, которые за август снизились на 1,4 млрд долларов.

Недавно международные рейтинговые агентства зафиксировали в банковском секторе Беларуси дефицит ликвидности. Опасения подтвердили и белорусские «дочки» российских банков. Премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов РФ Антон Силуанов поручили крупнейшим российским госбанкам обеспечить приток рублевой ликвидности в банки Беларуси.

В Нацбанке TUT.BY подтвердили , что в сентябре ситуация с ликвидностью улучшилась. Подтверждение этому — динамика ставок на межбанке. С 9 сентября ставки снизились с более чем 25% до 13,7% (на 21 сентября). Регулятор рассчитывает, что уже в обозримом будущем ставки вернутся к однозначным значениям.