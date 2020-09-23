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Нацбанк Беларуси посоветовал коммерческим банкам не выплачивать дивиденды в 2021 году
23.09.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам применять и в течение 2021 года ряд контрциклических мер, которые действуют до конца 2020 года для смягчения влияния негативных факторов на их деятельность. Об этом говорится в письме регулятора в адрес банков (копия есть у TUT.BY).
В марте текущего года Нацбанк
«Вместе с тем влияние внешних негативных факторов на экономику продолжается, в связи с чем Национальным банком проведен анализ использования банками контрциклических мер и последствий прекращения их действия. На основании проведенного анализа принято решение о предоставлении банкам возможности применения отдельных контрциклических мер в 2021 году», — говорится в письме.
В частности, Нацбанк рекомендует «осуществлять приоритетное направление в 2021 году прибыли за 2020 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды и не осуществлять в 2021 году выплаты дивидендов акционерам банков».
Указанные рекомендации «необходимо довести до наблюдательных советов (советов директоров) и акционеров банков для принятия соответствующих решений».
Ситуация усугубилась после выборов президента Беларуси 9 августа. Банки зафиксировали большой отток средств клиентов и повысившийся спрос на иностранную валюту. В итоге Нацбанк, чтобы не допустить резкого колебания обменного курса, был вынужден прибегнуть к золотовалютным резервам, которые за август снизились на 1,4 млрд долларов.
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Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам применять и в течение 2021 года ряд контрциклических мер, которые действуют до конца 2020 года для...
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