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Из 7 лотов проданы 3 единственным заявителям. Результаты аукциона по продаже участков в аренду в Смолевичском районе

23.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Из 7 лотов проданы 3 единственным заявителям. Результаты аукциона по продаже участков в аренду в Смолевичском районе

По самой высокой начальной цене был предложен на торги участок в районе поселка Усяж Усяжского сельсовета. Купить участок на аукционе пожелал один человек. Он реализован по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 18760,98 руб., или 7.262 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участок предназначен для строительства и обслуживания производственной базы и имеет возможность подключения ко всем коммуникациям.

По одному заявлению было подано и на участки в д. Кулешовка Драчковского сельсовета и пос. Октябрьский Плисского сельсовета. Они предназначены для строительства и обслуживания торговых павильонов.

Более подробную информацию об участках и результатах торгов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадьучастка, га

Целевое назначение

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

пос.Усяж Усяжского сельсовета

0,2134

для строительства и обслуживания производственной базы

-

возможность подключения к сетям водоснабжения

4095,88

-

-

2

Смолевичский район

0,9000

для строительства и обслуживания производственной базы

-

возможность подключения электроснабжения, водоснабжения, централизованного водоотведения (канализация)

13715,23

-

-

3

в районе пос. Усяж Усяжского сельсовета

1,2245

для строительства и обслуживания производственной базы

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, централизованного водоотведения (канализация), наличие асфальтированного подъезда

17867,6

18760,98

7.262

4

аг. Слобода Пекалинского сельсовета

0,0366

для строительства и обслуживания торгового павильона

-

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения

424,56

-

-

5

д.Кулешовка Драчковского сельсовета

0,0400

для строительства и обслуживания торгового павильона

1

-

986

1035

400.76

6

0,0082

для строительства и обслуживания торгового павильона

1

-

97,58

102.46

39.662

7

д.Высокое Усяжского сельсовета

0,0419

для строительства и обслуживания торгового павильона

-

возможность подключения электроснабжения

615,93

-

-

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 25 сентября.

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Теги: Минск
 
 
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22 сентября состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков на 99 лет под производство и торговлю в Смолевичском районе. На торги было...
 
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