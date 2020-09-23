Из 7 лотов проданы 3 единственным заявителям. Результаты аукциона по продаже участков в аренду в Смолевичском районе

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По самой высокой начальной цене был предложен на торги участок в районе поселка Усяж Усяжского сельсовета. Купить участок на аукционе пожелал один человек. Он реализован по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 18760,98 руб., или 7.262 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участок предназначен для строительства и обслуживания производственной базы и имеет возможность подключения ко всем коммуникациям.

По одному заявлению было подано и на участки в д. Кулешовка Драчковского сельсовета и пос. Октябрьский Плисского сельсовета. Они предназначены для строительства и обслуживания торговых павильонов.

Более подробную информацию об участках и результатах торгов смотрите в нашей таблице.