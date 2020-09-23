Из 7 лотов проданы 3 единственным заявителям. Результаты аукциона по продаже участков в аренду в Смолевичском районе

По самой высокой начальной цене был предложен на торги участок в районе поселка Усяж Усяжского сельсовета. Купить участок на аукционе пожелал один человек. Он реализован по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 18760,98 руб., или 7.262 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участок предназначен для строительства и обслуживания производственной базы и имеет возможность подключения ко всем коммуникациям.
По одному заявлению было подано и на участки в д. Кулешовка Драчковского сельсовета и пос. Октябрьский Плисского сельсовета. Они предназначены для строительства и обслуживания торговых павильонов.
Более подробную информацию об участках и результатах торгов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Площадьучастка, га
Целевое назначение
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
1
пос.Усяж Усяжского сельсовета
0,2134
для строительства и обслуживания производственной базы
-
возможность подключения к сетям водоснабжения
4095,88
-
-
2
Смолевичский район
0,9000
для строительства и обслуживания производственной базы
-
возможность подключения электроснабжения, водоснабжения, централизованного водоотведения (канализация)
13715,23
-
-
3
в районе пос. Усяж Усяжского сельсовета
1,2245
для строительства и обслуживания производственной базы
1
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, централизованного водоотведения (канализация), наличие асфальтированного подъезда
17867,6
18760,98
7.262
4
аг. Слобода Пекалинского сельсовета
0,0366
для строительства и обслуживания торгового павильона
-
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения
424,56
-
-
5
д.Кулешовка Драчковского сельсовета
0,0400
для строительства и обслуживания торгового павильона
1
-
986
1035
400.76
6
0,0082
для строительства и обслуживания торгового павильона
1
-
97,58
102.46
39.662
7
д.Высокое Усяжского сельсовета
0,0419
для строительства и обслуживания торгового павильона
-
возможность подключения электроснабжения
615,93
-
-
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 25 сентября.