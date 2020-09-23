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Инаугурация Лукашенко: что известно на данный момент
23.09.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Дворца независимости в Минске с утра 23 сентября замечено
В соответствии с Конституцией инаугурация главы государства проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября. Но даты мероприятия до сих пор нет — депутаты не раз говорили TUT.BY, что пока не получали приглашения на инаугурацию, подтвердили они это и накануне.
— Даты нет, приглашения пока не получал, — рассказал депутат Олег Гайдукевич.
Помимо депутатов на церемонию обычно приглашается немало гостей. Например, в 2015 году в ней приняли участие около тысячи человек: высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, представители дипломатического корпуса, зарубежные гости.
На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации, назначенной на сегодня, не слышали.
— Приглашения на инаугурацию я пока не получал, — сказал TUT.BY посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
— Скорее всего, во Дворце проходит репетиция инаугурации. Раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон, — рассказал источник TUT.BY, знакомый с ситуацией.
Кроме того, на инаугурации обязательно присутствуют председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей, председатель Верховного суда, председатель Конституционного суда, председатель ЦИК. В ЦИК TUT.BY сказали, что Лидия Ермошина сегодня на рабочем месте, дата инаугурации еще в понедельник, 21 сентября, известна не была.
В 9 утра читатель TUT.BY прислала в редакцию фотографии, как люди в костюмах вышли из здания Администрации президента на Карла Маркса, 38 и сели в припаркованные рядом автобусы и автомобили. Куда они поехали, неизвестно.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии
«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт.
В 10.45 по проспекту Независимости к проспекту Победителей проехал кортеж Александра Лукашенко в сопровождении автомобилей «Стрелы».
Чуть позже кортеж прибыл во Дворец независимости.
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В соответствии с Конституцией инаугурация главы государства проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября. Но даты...
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