Инаугурация Лукашенко: что известно на данный момент

Источник материала: Tut.by

У Дворца независимости в Минске с утра 23 сентября замечено скопление техники и военных . Проспект Независимости перекрыт, кортеж Лукашенко проехал по Независимости и свернул на Победителей. Что за мероприятие запланировано, узнать пока не удалось. Но уже появился слух о том, что это может быть инаугурация Александра Лукашенко. TUT.BY разбирался, когда она должна пройти и что о ней известно на данный момент.



Инаугурация Александра Лукашенко в 2015 году. Фото: пресс-служба президента

В соответствии с Конституцией инаугурация главы государства проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября. Но даты мероприятия до сих пор нет — депутаты не раз говорили TUT.BY, что пока не получали приглашения на инаугурацию, подтвердили они это и накануне.

— Даты нет, приглашения пока не получал, — рассказал депутат Олег Гайдукевич.

Помимо депутатов на церемонию обычно приглашается немало гостей. Например, в 2015 году в ней приняли участие около тысячи человек: высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, представители дипломатического корпуса, зарубежные гости.

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации, назначенной на сегодня, не слышали.

— Приглашения на инаугурацию я пока не получал, — сказал TUT.BY посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

— Скорее всего, во Дворце проходит репетиция инаугурации. Раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон, — рассказал источник TUT.BY, знакомый с ситуацией.

Кроме того, на инаугурации обязательно присутствуют председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей, председатель Верховного суда, председатель Конституционного суда, председатель ЦИК. В ЦИК TUT.BY сказали, что Лидия Ермошина сегодня на рабочем месте, дата инаугурации еще в понедельник, 21 сентября, известна не была.

В 9 утра читатель TUT.BY прислала в редакцию фотографии, как люди в костюмах вышли из здания Администрации президента на Карла Маркса, 38 и сели в припаркованные рядом автобусы и автомобили. Куда они поехали, неизвестно.



Фото: Читатель TUT.BY

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии РИА «Новости» отказалась называть дату инаугурации.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт.

В 10.45 по проспекту Независимости к проспекту Победителей проехал кортеж Александра Лукашенко в сопровождении автомобилей «Стрелы».

Чуть позже кортеж прибыл во Дворец независимости.