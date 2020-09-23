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«День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы». В Минске во Дворце независимости прошла инаугурация
23.09.2020 12:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во Дворца независимости в Минске Александр Лукашенко вступает в должность президента. Это его шестая инаугурация. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне.
Как сообщают госагентства, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце независимости. На церемонию пригласили порядка 700 человек — бывшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, руководители госорганов, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
Лукашенко заявил, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, сообщает госагентство.
«В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».
Лукашенко заявил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период.
«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где „цветная революция“ не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну… Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу».
(Обновляется).
Дата и время проведения мероприятия
С утра 23 сентября у Дворца независимости минчане заметили скопление техники и военных. В столице были перекрыты центральные улицы и проспекты. По ним во дворец проследовал кортеж Лукашенко.
Примерно в 11.40 из Дворца независимости стали выходить приглашенные на инаугурацию, они пошли к Белэкспо, куда подъехали автобусы.
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в комментарии РИА «Новости» этим утром отказалась называть дату инаугурации.
«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт.
Выборы президента прошли 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. С этого дня в стране проходят акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Одним из первых Лукашенко с победой на выборах
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«День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы». В Минске во Дворце независимости прошла инаугурация
Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Это его шестая инаугурация. Дата и время проведения мероприятия до...
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