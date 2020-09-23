«День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы». В Минске во Дворце независимости прошла инаугурация

Источник материала: Tut.by

Во Дворца независимости в Минске Александр Лукашенко вступает в должность президента. Это его шестая инаугурация. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне.



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Как сообщают госагентства, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце независимости. На церемонию пригласили порядка 700 человек — бывшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, руководители госорганов, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

Лукашенко заявил, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, сообщает госагентство.

«В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».

Лукашенко заявил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где „цветная революция“ не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну… Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу».

(Обновляется).

Дата и время проведения мероприятия держались в тайне . На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации, назначенной на сегодня, не слышали.

С утра 23 сентября у Дворца независимости минчане заметили скопление техники и военных. В столице были перекрыты центральные улицы и проспекты. По ним во дворец проследовал кортеж Лукашенко.

Примерно в 11.40 из Дворца независимости стали выходить приглашенные на инаугурацию, они пошли к Белэкспо, куда подъехали автобусы.

Пресс-секретарьв комментарии РИА «Новости» этим утром отказалась называть дату инаугурации.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт.

Выборы президента прошли 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. С этого дня в стране проходят акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил , что ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому считает Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

Одним из первых Лукашенко с победой на выборах поздравил президент России Владимир Путин.