«Я не могу, не имею права бросить белорусов». О чем сегодня говорил Лукашенко на своей шестой инаугурации

Источник материала: Tut.by

Нынешний год войдет в историю Беларуси, как крайне эмоциональный период. Сейчас необходимо вернуть страну к безопасной жизни. Об этом говорил Александр Лукашенко на инаугурации, сообщает пресс-служба .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать, — заявил Лукашенко.

Он заявил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период, в который «нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

— Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", — подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что эти события позволили убедиться в том, что белорусы «несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу».

— Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ, — заявил Лукашенко.

Сейчас, по его словам, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда

— Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность.

Александр Лукашенко заявил, что это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор и он понял, «что не только меня, но и наш народ окружают патриоты».

Он заявил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий «показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь». Не подвели труженики села, благодаря которым все эти месяцы регионы жили обычной жизнью — возделывали и убирали урожай с полей.

— Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны, — добавил Лукашенко.

Лукашенко считает, что сила белорусской власти и доверие к ней заключаются в том, что она трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики.

— Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях, — заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул: важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям.

Александр Лукашенко вступил в должность 23 сентября во Дворце независимости. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне.