Свежие курсы валют: на торгах в среду минимально подорожал только доллар

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Только доллар незначительно подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

В начале недели рубль незначительно просел по отношению к евро и доллару, однако ближе к среде ситуация выровнялась. На торгах в середине недели белорусская валюта укрепилась по отношению к евро и российскому рублю и минимально сдала позиции по отношению к доллару.

По итогам торгов 23 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5908 рубля,

1 евро - 3,0296 рубля,

100 российских рублей - 3,3936 белорусского рубля.

Если сравнивать со вчерашним курсом, доллар вырос всего на 0,0003 рубля. При этом евро подешевел на 0,33% или 0,0102 рубля, а российский рубль просел на 0,12% или 0,0039 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.