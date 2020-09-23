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«Лукашенко явно утратил свой мандат». Некоторые страны ЕС и белорусская оппозиция высказались об инаугурации

23.09.2020 16:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После инаугурации Александра Лукашенко последовала реакция мирового сообщества и белорусской оппозиции. Представители многих стран объявили, что, несмотря на проведенную формальную церемонию, не собираются признавать начало нового пятилетнего президентского срока Лукашенко.


Фото: пресс-служба президента

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что его страна не признает Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации, а сама сегодняшняя процедура не имела легитимности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Главы МИД нескольких стран Евросоюза также прокомментировали прошедшую церемонию, напомнив свою официальную позицию.

Министр иностранных дел Эстонии высказался по поводу инаугурации Александра Лукашенко в своем Twitter, назвав ее нелегитимной.

«Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно утратил свой мандат. Мы призываем к свободным и честным выборам для народа Беларуси, чтобы они получили президента, которого заслуживают», — говорится в твите министра.

В похожем ключе в Twitter высказался глава МИД Словакии Иван Корчок.

«У Александра Лукашенко, инаугурация которого прошла сегодня, нет легитимности, чтобы управлять своей страной. Он ответственен за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни честными. Словакия поддерживает граждан Беларуси», — сообщил Корчок.

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