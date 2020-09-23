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Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска за получение взятки. Что решил суд?
23.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в суде Заводского района Минска вынесли приговор по резонансному уголовному делу по обвинению экс-главного архитектора Минска Павла Лучиновича в получении взятки. Каков приговор?
Напомним, Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от индивидуального предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто.
Экс-чиновника обвиняли по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки повторно или в крупном размере. Вторым обвиняемым по делу проходила индивидуальный предприниматель Нонна Гришина. Показания Гришиной в суде можете посмотреть
В сентябре 2019 года Лучиновича доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела и инфекционным заболеванием. Он перенес операцию и с тех пор находился на лечении. Рассмотрение уголовного дела в отношении него было приостановлено до выздоровления.
Сегодня в суд Павла Лучиновича доставили в инвалидном кресле. Суд Заводского района Минска (судья Костюкевич Анжела Евгеньевна) вынес приговор: признал Павла Лучиновича виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 1,5 года колонии усиленного режима. Однако по амнистии к 75-летию Победы срок сократили на 1 год. А с учетом проведенного в СИЗО времени Лучинович уже отбыл все наказание, то есть с сегодняшнего дня он на свободе. 10.426 рубля - размер "неосновательного обогащения", которое обращено в доход государства. Также снят арест с имущества Павла Лучиновича.
От комментариев насчет своего отношения к приговору Павел Лучинович отказался.
Павел Лучинович стал главным архитектором Минска в феврале 2015 года. До этого он работал заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства.
Лучинович закончил архитектурный факультет БНТУ в 2000 году. Работал начальником отдела архитектуры администрации Ленинского района Минска, после — начальником отдела градостроительства комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
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Сегодня в суде Заводского района Минска вынесли приговор по резонансному уголовному делу по обвинению экс-главного архитектора Минска Павла Лучиновича в...
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