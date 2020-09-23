Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска за получение взятки. Что решил суд?

Напомним, Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от индивидуального предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто.

Экс-чиновника обвиняли по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки повторно или в крупном размере. Вторым обвиняемым по делу проходила индивидуальный предприниматель Нонна Гришина. Показания Гришиной в суде можете посмотреть здесь . Она обвинялась по части 2 статьи 431 (передача взятки в крупном размере) и была признана виновной. Вышла на свободу в июле 2020 года (тогда об этом tut.by сообщило несколько не связанных между собой источников). Сегодня похожая на Нонну Гришину женщина присутствовала на оглашении приговора Лучиновичу.

В сентябре 2019 года Лучиновича доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела и инфекционным заболеванием. Он перенес операцию и с тех пор находился на лечении. Рассмотрение уголовного дела в отношении него было приостановлено до выздоровления.

Сегодня в суд Павла Лучиновича доставили в инвалидном кресле. Суд Заводского района Минска (судья Костюкевич Анжела Евгеньевна) вынес приговор: признал Павла Лучиновича виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 1,5 года колонии усиленного режима. Однако по амнистии к 75-летию Победы срок сократили на 1 год. А с учетом проведенного в СИЗО времени Лучинович уже отбыл все наказание, то есть с сегодняшнего дня он на свободе. 10.426 рубля - размер "неосновательного обогащения", которое обращено в доход государства. Также снят арест с имущества Павла Лучиновича.

От комментариев насчет своего отношения к приговору Павел Лучинович отказался.