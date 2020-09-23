ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска за получение взятки. Что решил суд?

23.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня в суде Заводского района Минска вынесли приговор по резонансному уголовному делу по обвинению экс-главного архитектора Минска Павла Лучиновича в получении взятки. Каков приговор?

Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска за получение взятки. Что решил суд?

Напомним, Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от индивидуального предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто.

Экс-чиновника обвиняли по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки повторно или в крупном размере. Вторым обвиняемым по делу проходила индивидуальный предприниматель Нонна Гришина. Показания Гришиной в суде можете посмотреть здесь. Она обвинялась по части 2 статьи 431 (передача взятки в крупном размере) и была признана виновной. Вышла на свободу в июле 2020 года (тогда об этом tut.by сообщило несколько не связанных между собой источников). Сегодня похожая на Нонну Гришину женщина присутствовала на оглашении приговора Лучиновичу.

В сентябре 2019 года Лучиновича доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела и инфекционным заболеванием. Он перенес операцию и с тех пор находился на лечении. Рассмотрение уголовного дела в отношении него было приостановлено до выздоровления.

Сегодня в суд Павла Лучиновича доставили в инвалидном кресле. Суд Заводского района Минска (судья Костюкевич Анжела Евгеньевна) вынес приговор: признал Павла Лучиновича виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 1,5 года колонии усиленного режима. Однако по амнистии к 75-летию Победы срок сократили на 1 год. А с учетом проведенного в СИЗО времени Лучинович уже отбыл все наказание, то есть с сегодняшнего дня он на свободе. 10.426 рубля - размер "неосновательного обогащения", которое обращено в доход государства. Также снят арест с имущества Павла Лучиновича.

От комментариев насчет своего отношения к приговору Павел Лучинович отказался.

Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска за получение взятки. Что решил суд?
Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска за получение взятки. Что решил суд?
Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска за получение взятки. Что решил суд?

Павел Лучинович стал главным архитектором Минска в феврале 2015 года. До этого он работал заместителем председателя комитета архитектуры и градостроительства.

Лучинович закончил архитектурный факультет БНТУ в 2000 году. Работал начальником отдела архитектуры администрации Ленинского района Минска, после — начальником отдела градостроительства комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Читайте также:

Из 7 лотов проданы 3 единственным заявителям. Результаты аукциона по продаже участков в аренду в Смолевичском районе

«Стройку затянули на 8 месяцев». Принимаем в «Минск-Мире» квартиру в доме «Вальс», который все никак не могут ввести в эксплуатацию

В долгострое «Грушевского посада» в Минске продают оплаченные на 100% квартиры: по чем и на что рассчитывают продавцы

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Заводского района Минска вынесли приговор по резонансному уголовному делу по обвинению экс-главного архитектора Минска Павла Лучиновича в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минюст выясняет обстоятельства подписания резолюции, где 10 партий осудили насилие и потребовали новых выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика