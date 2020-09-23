Бизнес-союзы, не дождавшись диалога с правительством, выработали свой план действий

Источник материала: Tut.by

23 сентября состоялось совместное заседание совета Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей (БСПН) имени профессора М.С. Кунявского.

Повод, по которому бизнес-союзы собрали свой актив — «сложившаяся в стране беспрецедентная ситуация социальной напряженности, которая негативно отражается на всех аспектах жизни общества, морально-психологическом климате трудовых коллективов предприятий, в том числе частного бизнеса, и наносит непоправимый удар по экономике».

Бизнес-союзы констатируют, что по причине непринятия своевременных мер уже сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки, многие предприниматели, в особенности представляющие интеллектуально емкие отрасли, заявляют о релокации бизнеса и смене налогового резидентства, остановке проектов, реализуемых с участием государственных структур.

Банковский сектор испытывает ряд системных проблем, ситуация усугубляется снижением суверенного кредитного рейтинга Беларуси международными рейтинговыми агентствами и паническими настроениями на валютном рынке.

Об этих и других проблемах бизнес-союзы информировали правительство еще в августе. Но все попытки наладить эффективные коммуникации с органами госуправления были проигнорированы, говорится в сообщении бизнес-союзов.

Вместо выработки дорожной карты по урегулированию острых кризисных явлений в экономике со стороны правительства в стране лишь усилилось репрессивное давление на предприятия негосударственной формы собственности. Еще раз был озвучен курс руководства страны на дискриминационный подход к частному бизнесу, который должен выполнять некие условия для пользования равными правами с государственным сектором. Но это безусловное право прописано в Конституции Республики Беларусь: «Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности» (ст. 13), сказано в пресс-релизе.

Не получив поддержки и отмечая отсутствие заинтересованности правительства в восстановлении взаимного доверия в обществе, в том числе между бизнесом и властью, бизнес-объединения рассматривают иные площадки для ведения диалога. Такой площадкой, по мнению бизнес-союзов, может стать Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, так как «эффективный социальный диалог — очевидно единственный путь преодоления негативных тенденций в экономике».

Бизнес-союзы пришли к выводу, что существующая система социального партнерства в стране между правительством, нанимателями и профсоюзами не отвечает задачам достижения баланса в вопросах полномочности, взаимного учета прав и интересов сторон и требует корректировки. Основными препятствиями для эффективного социального диалога являются противоречия между нормами ратифицированных конвенций Международной организации труда и законодательными актами, «слабый» статус объединения нанимателей и профсоюзов, отсутствие гласности и четкого представления о работе национального, отраслевых, территориальных (областных, районных, городских) советов.

Действующая практика формирования и функционирования Национального совета по трудовым и социальным вопросам "основана на формализме, чрезмерном лоббировании в нем интересов организаций государственной формы собственности, представленных стороной правительства, и, как правило, не учитывает интересы эффективно развивающегося частного бизнеса". Вместо трех независимых друг от друга сторон социального партнерства в Национальном совете "представлены правительство, контролируемые и провластные профсоюзы в лице Федерации профсоюзов Беларуси, отстаивающее интересы преимущественно государственного сектора объединение нанимателей в лице Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей)". Был бы справедливым пересмотр представительства в Нацсовете представительства стороны нанимателей с долей негосударственного сектора до уровня, влияющего на принятие решений, говорится в сообщении.

По итогам совместного заседания совета РСПП и правления БСПН приняты решения:

— требовать рассмотрения вопроса «О социально-экономической ситуации в стране и мерах по ее стабилизации» на заседании Национального совета по социальным и трудовым вопросам;

— инициировать разработку и досрочное принятие нового генерального соглашения на 2021−2023 годы;

— добиваться незамедлительных мер и действий по восстановлению диалога и снижению социальной напряженности в обществе посредством выработки «дорожной карты», включая проведение экономических и политических реформ;

— приступить к созданию республиканского объединения нанимателей организаций негосударственной формы собственности на базе многоотраслевых и отраслевых бизнес-союзов и ассоциаций с целью координации и укрепления своих позиций в системе социального партнерства.