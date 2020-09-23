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Бывший посол Лещеня выступил с инициативой создания широкого общественного движения «Я - гражданин»
23.09.2020 19:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил с инициативой создания общественного движения «Я — гражданин». Напомним, в августе посол поддержал мирных протестующих, после чего подал в отставку.
«События, произошедшие после 9 августа, окончательно изменили нашу страну.
«Я, Лещеня Игорь Александрович, выношу на публичное обсуждение инициативу о создании широкого общественного движения „Я — гражданин“», — заявил он.
По его словам, в сложившейся ситуации не хватает «созданного в строгом соответствии с действующим законодательством широкого общественного движения, которое могло бы сказать свое веское слово и про расследование пыток и издевательств, и про будущее Беларуси, включая реформу государственного устройства».
Лещеня отмечает, что ненормально, когда власть обсуждает важные вопросы для общества «только с организациями и партиями, которые она сама же создала или поддерживает».
Он призвал к диалогу и заявил: «Мы хотим сохранить все доброе и позитивное, что было создано за последние 26 лет, и видеть нашу страну процветающей».
Напомним, экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня
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Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил с инициативой создания общественного движения «Я - гражданин». Напомним, в августе посол поддержал мирных...
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