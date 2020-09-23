Бывший посол Лещеня выступил с инициативой создания широкого общественного движения «Я - гражданин»

Источник материала: Tut.by

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил с инициативой создания общественного движения «Я — гражданин». Напомним, в августе посол поддержал мирных протестующих, после чего подал в отставку.

«События, произошедшие после 9 августа, окончательно изменили нашу страну.

Отношение к человеческому достоинству, реализации гражданских и политических прав, а также к соблюдению законов стало водоразделом между властью и большинством жителей Беларуси. Наметился и углубляется раскол в обществе. Что делать дальше?» — спрашивает Лещеня в записанном видеообращении.

«Я, Лещеня Игорь Александрович, выношу на публичное обсуждение инициативу о создании широкого общественного движения „Я — гражданин“», — заявил он.

По его словам, в сложившейся ситуации не хватает «созданного в строгом соответствии с действующим законодательством широкого общественного движения, которое могло бы сказать свое веское слово и про расследование пыток и издевательств, и про будущее Беларуси, включая реформу государственного устройства».

Лещеня отмечает, что ненормально, когда власть обсуждает важные вопросы для общества «только с организациями и партиями, которые она сама же создала или поддерживает».

Он призвал к диалогу и заявил: «Мы хотим сохранить все доброе и позитивное, что было создано за последние 26 лет, и видеть нашу страну процветающей».

Напомним, экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента, и призвал власти провести расследования всех случаев пыток и избиения демонстрантов. После этого он подал заявление об отставке. В конце августа Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Лещени от должности, а в середине сентября Лещеня был лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.