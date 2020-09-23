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В США и Канаде высказались об инаугурации Лукашенко
24.09.2020 06:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет сената США по международным отношениям высказался об инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске.
«Тот факт, что „инаугурация“ Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», — сказано в
США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси, заявил
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не отражали законность. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси. Путь вперед должен заключаться в национальном диалоге, ведущем к тому, чтобы белорусский народ использовал свое право выбирать своих лидеров в ходе свободных и честных выборов, [проходящих] под независимым наблюдением», — заявили в Госдепе.
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань
Канада призывает к свободным и справедливым выборам для жителей Беларуси. Министр заявил, что страна согласовывает с международными партнерами соответствующий ответ.
Представители Германии, Эстонии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии уже также
Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко
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Комитет сената США по международным отношениям высказался об инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске.
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