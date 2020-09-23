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Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за $13 млн

24.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Спорткомплекс мирового уровня с гоночными трассами полностью заработал под Минском. Запустить объект хотели еще весной, но из-за мировой пандемии сроки пришлось сместить. Цена проекта – $ 13 млн. Комплекс построен за счет «А-100 Девелопмент» и безвозмездно передан ДОСААФ. Напомним, ранее гоночный комплекс и стадион находился вблизи МКАД недалеко от Уручья. Однако объект перенесли в том числе по просьбам жителей Новой Боровой. Освобожденная территория станет частью популярного квартала.

Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн

Новый республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ построили на территории в 25 гектаров напротив деревни Прилесье. Ранее эта площадка представляла собой огромный карьер, теперь это современный комплекс мирового уровня. По словам председателя Наблюдательного Совета ГК «А-100» Александра Центера, в техническом плане проект оказался крайне сложным и дорогостоящим. Чтоб стройка была возможна, карьер засыпали песком и землей на 12-15 метров. В итоге строительство комплекса обошлось «А-100 Девелопмент» в $ 13 млн, на реализацию ушло почти 2 года.

Это первый объект такого масштаба и сложности в Беларуси. Всё спроектировано и построено по мировым стандартам, что позволит принимать под Минском международные соревнования. Финансирование и строительство мы взяли целиком на себя. Для нас как социально-ответственного бизнеса это, прежде всего, вклад в развитие автоспорта в Беларуси. Кроме того, с открытием комплекса закрываются старый трек и стадион в Боровой, что обеспечит комфорт и тишину жителям растущего квартала. Это тот самый случай, когда в выигрыше остались все: люди, бизнес и страна в целом. Сейчас инвестиции в спорт и детей - это залог стабильного развития нашей страны в долгосрочной перспективе» – отмечает Александр Центер.

Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн

Весь комплекс разделен на 4 якорные зоны: картодром, стадион для мотобола, автодром для обучения на все водительские категории и трасса для мотокросса. Однако направлений для обучения здесь гораздо больше. На площадке созданы условия для занятий картинг-слаломом, дрифтингом, мотоджимханой, мотокроссом, time-attack, скоростным маневрированием, шоссейно-кольцевым мотогонкам и пр. Самым маленьким мотоциклистам всего по 3 года.

Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн

Длина трека на картодроме достигает 1221 метра, трасса витиевата с большими перепадами высот. Это позволяет гонщикам входить в виражи и ощущать настоящий адреналин. На самых опасных участках трасса достигает 16 метров в ширину. Трек предназначен для картинга, но также может использоваться для шоссейно-кольцевых автогонок и дрифтинга. Конфигурацию трассы можно менять перед каждым турниром. Для гонщиков обустроен техпарк, для зрителей – трибуна до 350 посадочных мест.

С другой стороны комплекса находится трасса для мотокросса – 1848-метровая грунтовка с горками, трамплинами и резкими поворотами. Проехать трек можно как на мотоцикле, так и на багги: здесь будут готовиться к кроссовым гонкам. Площадка позволяет собрать вместе более 200 участников.

Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн

Комплекс также включает стадион «Заря» для мотобола – футбола на мотоциклах. Вокруг площадки – трековая дорожка: летом можно соревноваться на грунте, зимой – на льду. Тренироваться будут и в мотоджимхане (маневрирование между препятствиями), а в планах – развивать ралли-кросс. Наблюдать за зрелищными заносами можно с трибуны на 1500 человек.

Предусмотрен и автодром для обучения водителей всех категорий. Он разделен на две площадки – для тренировки водителей легковушек (на A и B) и «тяжеловесов» (на С, D и E). У каждой – двойное назначение: в свободное время можно упражняться в картинг-слаломе или дрифте. В административном корпусе расположились автошкола, музей спортивной славы, кафе, тренажерный зал и класс для киберспорта с автосимуляторами. Тренироваться на них смогут все желающие. Параллельно зданию растянулся длинный ангар с боксами для хранения и ремонта гоночных автомобилей. Одновременно здесь могут обслуживать три спорткара.

Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн
Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за млн

Спорткомплекс открыл свой первый гоночный сезон. Из ближайших событий – первенство по мотоболу, состязание по картинг-слалому и соревнование по мотокроссу. Пройдет на главном треке и национальный чемпионат по картингу.

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Теги: Минск
 
 
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Спорткомплекс мирового уровня с гоночными трассами полностью заработал под Минском. Запустить объект хотели еще весной, но из-за мировой пандемии сроки пришлось...
 
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