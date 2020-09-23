Под Минском запустили гоночные трассы мирового уровня. Посмотрите, какой спорткомплекс построил «А-100 Девелопмент» за $13 млн

Новый республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ построили на территории в 25 гектаров напротив деревни Прилесье. Ранее эта площадка представляла собой огромный карьер, теперь это современный комплекс мирового уровня. По словам председателя Наблюдательного Совета ГК «А-100» Александра Центера, в техническом плане проект оказался крайне сложным и дорогостоящим. Чтоб стройка была возможна, карьер засыпали песком и землей на 12-15 метров. В итоге строительство комплекса обошлось «А-100 Девелопмент» в $ 13 млн, на реализацию ушло почти 2 года.

– Это первый объект такого масштаба и сложности в Беларуси. Всё спроектировано и построено по мировым стандартам, что позволит принимать под Минском международные соревнования. Финансирование и строительство мы взяли целиком на себя. Для нас как социально-ответственного бизнеса это, прежде всего, вклад в развитие автоспорта в Беларуси. Кроме того, с открытием комплекса закрываются старый трек и стадион в Боровой, что обеспечит комфорт и тишину жителям растущего квартала. Это тот самый случай, когда в выигрыше остались все: люди, бизнес и страна в целом. Сейчас инвестиции в спорт и детей - это залог стабильного развития нашей страны в долгосрочной перспективе» – отмечает Александр Центер.